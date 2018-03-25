Afrin'de bulundu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.



Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.



Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.



ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.



