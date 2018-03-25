Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Afrin'de bulundu!

    Afrin'de bulundu!

    Hürriyet Haber
    25.03.2018 - 11:41 | Son Güncelleme:

    Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan terör örgütü PKK/YPG-PYD üyelerinin, cansız çocuk mankene el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG'den temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.

    Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.

    Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk manken üzerine hazırlanması dikkat çekti.

    ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
    Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.

    İçeride neler yaşanıyor İşte Afrinde hayat...İçeride neler yaşanıyor? İşte Afrin'de hayat...

    Afrinde bulundu
    Afrinde bulundu

     

    Etiketler: terörist , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri