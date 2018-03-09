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    Afrin’de bulunan gizli odadaki ‘flash bellek’ten çıktı!

    Hürriyet Haber
    09.03.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    Afrin’de devam eden operasyonda 9 askerin şehit düştüğü Keltepe bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında bulunan sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekten çok çarpıcı bilgiler çıktı.

    Afrin'de 9 şehidin verildiği Keltepe bölgesinde YPG'li teröristlerin sığınak olarak kullandığı tünel içindeki özel odada ele geçen 2 flaş bellek, çoğu ABD'li olan yabancı teröristlerin örgüte verdiği desteği ortaya koydu. YPG saflarındaki 422 yabancı teröristin 29'unun öldürüldüğü belirlendi. Teröristlerin isimlerinin yanında keskin nişancı, silah eğitmeni, ABD özel birliğinde görev yapmış, ağır silah uzmanı gibi ifadeler yazılı olduğu öğrenild

    GİZLİ ODADAN ÇIKTI

    Sabah'ın haberine göre; 1 Mart'ta Racu beldesindeki Keltepe'de sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristler, gizlendikleri tünellerden sızarak askerlere saldırmış, çıkan çatışmada 100'ün üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken 9 asker şehit olmuştu.

    Keltepe bölgesinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren askerler, hain saldırının yapıldığı tünellerde arama yaparken sözde 'sorumlular' için oluşturulmuş özel bir odada çıkan 2 flaş bellekte başta ABD'liler olmak üzere YPG içinde bulunan yabancı uyruklu teröristlerin isimleri ve fotoğrafları yer alıyordu. Fotoğraflar, terör örrütü ile ABD bağlantısını da bir kez daha gözler önüne serdi.

    422 yabancı uyruklu terörist arasında, ABD'lilerin yanı sıra Fransa, Çin, Japonya, Cezayir, Kanada, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Slovenya, Avustralya ve İspanya vatandaşlarının da bulunduğu görüldü.

    YPG saflarında ABD'li keskin nişancılar, silah eğitmenleri, ABD ordusunda görev yapmış ağır silah uzmanları ve ABD Özel Kuvvetler'de görev almış eski askerlerin olduğu da belirlendi. Kanadalı Hevi Piling isimli kadın teröristin yanında keskin nişancı olduğu, ABD'li Jamie Lane kod adlı teröristin silah eğitmeni olduğu yazılı. Damien Boudsommier ise Fransız ve BM adına Afganistan'da görev yapmış. Teröristler arasında bulunan Çin asıllı İngiltere vatandaşı Manchester Üniversitesi mezunu Huang Lei de dikkat çekti.

    Afrin’de bulunan gizli odadaki ‘flash bellek’ten çıktı

    ABD'li Jeremiah Woods ağır silah uzmanı.
    Afrin’de bulunan gizli odadaki ‘flash bellek’ten çıktı

    Kadın ve erkek yabancı teröristler birlikte...


    Afrin’de bulunan gizli odadaki ‘flash bellek’ten çıktı

    Çin asıllı İngiliz Huang Lei...
    Afrin’de bulunan gizli odadaki ‘flash bellek’ten çıktı
    Kanadalı keskin nişancı Hanna Bohman…

    Etiketler: afrin , keltepe , flash disk , gizli oda , YPG , terörist , son dakika , gündem
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