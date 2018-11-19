Afrin’de ‘Bordo Bereli’ operasyon
Türk Özel Kuvvetleri’ne (Bordo Berililer) bağlı birlikler ile onlara destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün sabaha karşı Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/YPG’den temizlenen Afrin’de operasyon başlattı.
Operasyonun gerekçesinin, ÖSO’dan ayrılan bazı grupların toplumun huzur ve güvenliğini bozan gasp ve hırsızlık gibi eylemleri olduğu öğrenildi.
Dün sabah saat 05.00 itibariyle başlayan operasyon sebebiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken bazı soyguncuların çatışmaya girdiği de öğrenildi.
Soyguncu gruplardan çok sayıda kişinin etkisiz hale getirildiği ve yaralananların olduğu operasyon gruplar etkisiz hale getirilinceye veya güvenlik güçlerine teslim olana kadar sürecek.
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