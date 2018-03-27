Afrin'de bombalÄ± tuzak! 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n Afrin'den kaÃ§arken evlere tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±lar can almaya devam ediyor. Åžeran beldesine baÄŸlÄ± Ã‡emenli kÃ¶yÃ¼nde aynÄ± aileden 3 sivil Ã¶ldÃ¼.

BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Afrin'in Åžeran beldesine baÄŸlÄ± Ã‡emenli kÃ¶yÃ¼nde bir aile, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) Afrin ilÃ§e merkezini terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§tÄ±klarÄ± evlerine dÃ¶ndÃ¼.Â Â Â Â Â

YPG/PKK Ã¼yelerinin bomba tuzakladÄ±ÄŸÄ± evde bir sÃ¼re sonra patlama meydana geldi.Â Â Â Â Â

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkazdan 3 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â

YaralÄ± kurtarÄ±lan bir sivil ekiplerce hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â

Ä°lÃ§e merkezinde dÃ¼n de bir evde terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â Â Â Â Â