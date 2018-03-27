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    Afrin'de bombalÄ± tuzak! 3 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

    AFRÄ°N/ANKARA (AA)
    27.03.2018 - 17:20 | Son GÃ¼ncelleme:

    Afrin'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n evlerine bomba tuzakladÄ±ÄŸÄ± aileden 3 sivil, patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÂ Â Â Â Â

    TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK'nÄ±n Afrin'den kaÃ§arken evlere tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±lar can almaya devam ediyor. Åžeran beldesine baÄŸlÄ± Ã‡emenli kÃ¶yÃ¼nde aynÄ± aileden 3 sivil Ã¶ldÃ¼.

    BÃ¶lgedeki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, Afrin'in Åžeran beldesine baÄŸlÄ± Ã‡emenli kÃ¶yÃ¼nde bir aile, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun (Ã–SO) Afrin ilÃ§e merkezini terÃ¶ristlerden arÄ±ndÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§tÄ±klarÄ± evlerine dÃ¶ndÃ¼.Â Â Â Â Â 

    YPG/PKK Ã¼yelerinin bomba tuzakladÄ±ÄŸÄ± evde bir sÃ¼re sonra patlama meydana geldi.Â Â Â Â Â 

    Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, enkazdan 3 kiÅŸinin cesedine ulaÅŸtÄ±.Â Â Â Â Â 

    YaralÄ± kurtarÄ±lan bir sivil ekiplerce hastaneye kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â 

    Ä°lÃ§e merkezinde dÃ¼n de bir evde terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: EYP , bombalÄ± tuzak , gÃ¼ndem
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