Afrin'de 10 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi'' denildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Afrin’de 2 gün önce Tel Rıfat’tan yapılan saldırıyı gerçekleştiren PKK/YPG’li teröristlerden 10’unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün 09 Haziran 2019’da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alındığı; bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanının yerde bırakılmadığı bildirilmişti. Bölgede, 09 Haziran 2019 günü, ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10’unun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.
IRAK’IN KUZEYİNDE TERÖR HEDEFLERİ VURULDU
Bakanlık ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK’lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle