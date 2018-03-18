Afrin tamamen kontrol altında

TUZAKLAR TEMİZLENİYOR

“AFRİN şehir merkezi, TSK’mızın desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu (dün) sabah 08.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır. Teröristlerin çoğu, zaten kuyruklarını kıstırıp kaçmışlardır. Kalan kılıç artıklarını ve geride bıraktıkları tuzakları da özel birliklerimiz ve ÖSO mensupları temizliyor. Afrin şehir merkezinde, artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor. ÖSO’nun bayrağı dalgalanıyor. Bu operasyonla Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.

MEHMETÇİK DESTAN YAZDI

Türk milleti olarak, dün Çanakkale’de hangi azim ve inançla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde bir mücadeleyi yürütüyoruz. Çanakkale’de dönemin en güçlü ordularıyla üzerimize saldırmışlardı. Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için, özel olarak eğitip donattıkları dünyanın en alçak, en eli kanlı, en zalim terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar.

PKK’dan FETÖ’ye, DEAŞ’tan YPG’ye kadar tüm örgütler bu amaçla kullanılıyor. Sandılar ki bu milletin Çanakkale’deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki, bu milletin Çanakkale’deki azmi artık kalmadı. Kahraman Mehmetçik’imiz dün Çanakkale’de nasıl destan yazdıysa; El Bab’da, Afrin’de, terörle mücadele yürüttüğümüz her yerde, çok büyük başarılara imza attı. Dün Çanakkale’de kapımıza dayananlar, bugün de sınırlarımıza geldiler. Çanakkale’de ne olduysa, şimdi sınırlarımızda olan da odur.

ZULÜMDEN KURTARMAYA GİTTİK

Görkemli zırhlılarıyla, dünyanın dört bir yanından getirdikleri askerleriyle erken zafer kutlayanları, Çanakkale’de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Dağ, tepe demeden her köşesini beton tünellerle, duvarlarla, iyi gizlenmiş nice tuzaklarla donattıkları Afrin’i işte bugün, 58’inci gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik. Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük adımımız olmamıştır. Çünkü biz işgale gitmedik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütünün zulmünden kurtarmaya gittik. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız hiç şüphesiz Çanakkale zaferidir. Türk milleti olarak, şerefimizle, şanımızla yürüttüğümüz istiklal ve istikbal davasının bayrağını nasıl ki Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, liderliğinde tarihe kaydettiysek, inşallah Afrin’le de yeni bir tarih oluşturuyoruz.”





Erdoğan konuşmasının ardından Başbakan Yıldırım’la birlikte Afrin’in kontrol altına alındığını gösteren ve TSK tarafından paylaşılan fotoğraf ve videoları cep telefonundan izledi.

İŞİ YARIM BIRAKACAĞIMIZI DÜŞÜNMESİNLER

BAŞBAKAN Binali Yıldırım törendeki konuşmasında şunları söyledi: “ Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanarak teröre karşı Afrin’de, Fırat Kalkanı bölgesinde Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla başarılı bir harekât yürütüyor. Güvenlik güçlerimizin terör karşısında gösterdiği cesaret ve dirayet her türlü takdirin üzerindedir. PKK, PYD, DEAŞ terör örgütlerinin hem ülkemize hem de Suriyeli kardeşlerimize yönelik baskı ve zulümleri kısa sürede bitecektir inşallah. Kimse işi yarım bırakacağımızı düşünmesin. Türkiye olarak bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümüz yok. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi yurtta sulh cihanda sulh istiyoruz. Afrin’de vatan müdafaası yapan, teröre karşı göğsünü siper eden Mehmetçik’imizi, Çanakkale şehitlerimizin huzurunda sevgiyle selamlıyorum.”