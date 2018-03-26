Afrin sokaklarında çocuk sesleri

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) teröristlerden temizlediği Afrin, üzerindeki korkuyu yavaş yavaş atıyor. TSK unsurlarının halkın güvenle evlerine dönüşünü sağlamaya yönelik ilçe merkezindeki çalışmaları sürüyor. Halk da normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.

Merkezde caddelerdeki hareketlilik artarken aralarında fırın, berber ve lokantalar ın da bulunduğu bazı dükkanlar hizmet vermeye başladı. Seyyar satıcıların da yer almaya başladığı sokaklarda top oynayan çocuklar, gezen vatandaşlar dikkati çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geceleri devriye gezmeye devam ettiği ilçede yardım kuruluşlarının sıcak yemek dağıtımı da sürüyor. Mehmetçik’in ilçelerinde bulunmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden vatandaşlar, daha önce özgürce sokağa çıkamadıklarını, teröristlerin zorla gençleri silah altına almak için kaçırdığını söyledi.

Kent merkezine girilmesi ile birlikte tüm önemli adreslerde aramalar yapan TSK’ya bağlı komando birlikleri birçok yerde teröristlerin gıda stokları yaptığını ortaya çıkardı. Afrin’de bir ailenin evine el koyan teröristlerin, çok sayıda hazır yiyecek ve içecek paketlerini olası çatışmalarda kullanmak üzere depoladığı görüldü. Teröristlerin Afrin’den kaçmasının ardından evlerine kavuşan çift, harekâttan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

‘DERS’ KİTAPLARI DA BULUNDU

Kentteki tüm evlerde ve işyerlerinde araştırmalarını sürdüren TSK ve ÖSO güçleri, terör örgütü YPG/PKK’nın okullarda okuttuğu ders kitaplarını da ele geçirdi. Ders kitaplarında PKK ve YPG’li teröristlerin ‘şehit’ olarak gösterildiği, çocuklara bunların birer kahraman gibi tanıtıldığı görüldü.

OKULLARINA KAVUŞTULAR

Â SURİYE’nin Afrin kentinde, teröristlerin zarar verdiği okullar, Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor. Bu kapsamda uzun süredir çalışma yürüten Keçiören Belediyesi, terör örgütünün zarar verdiği Afrin’e 5 kilometre mesafedeki El Caviz köyündeki okulu onardı. Sıva ve boyaları yenilenen 160 öğrenci kapasiteli okula masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, öğrencilerin kırtasiye ve kıyafet ihtiyacını da giderdi. YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle okula gitmeyen çocuklar, yaklaşık iki yıl aranın ardından okullarına kavuştu. Uzun süre sonra zilin çaldığı okulda, sıralarda rengarenk kırtasiye malzemeleriyle karşılaşan öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla okullarına gelen öğrenciler, bahçedeki oyun alanlarında özgürce oynadı.

EVLERİ BOMBAYLA BAŞLARINA YIKILDI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) teröristlerden temizlediği Afrin’e dönüşler sürüyor. 6 kişilik bir aile de, çatışmaların sonlanmasının ardından kaçtıkları evlerine döndü. Ancak bir süre sonra YPG/PKK'lıların bomba tuzakladığı evde patlama oldu. Aile, yıkılan evin enkazı altında kaldı. Bir kadının cesedi çıkarılırken, kurtarılan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden TSK ve ÖSO mensubu uzman ekipler, diğer aile üyelerine ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. TSK ve ÖSO, 18 Mart'ta Afrin ilçe merkezini ele geçirmişti ancak teröristlerce yerleştirilen mayınların temizlenmesi işlemi devam ediyor.