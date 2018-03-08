Afrin sırada... Komandolar ilerliyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Afrin’e güneyden giriş yolunun açılması için son derece stratejik öneme sahip, bölgenin en büyük beldesi olan Cinderes’in merkezine de dün öğleden sonra saat 15.30-16.00 sıralarında giriş yaptı.

TEK BELDE KALDI

Merkezde tam kontrolün sağlanması için Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât (JÖH ve PÖH) timlerinin de katılımıyla yer yer yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisi verildi. Çatışmaların özellikle Afrin istikametinde merkezin kuzey kesimlerinde olduğu ve terör örgütünün kritik noktalara yerleştirdiği keskin nişancıların etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bölgeden gelen haberlerde Cinderes’teki sivillerin merkezden ayrılmış oldukları bilgisi yer aldı. Harekâtın başlamasından sonra nüfusu 3-4 bine düşen Cinderes’teki sivillerin terör örgütünün zoruyla beldeden çıkartılıp Afrin’e götürüldükleri değerlendiriliyor. Bülbül, Raco, Şeyh Hadid ve Şeran’dan sonra Cinderes, TSK ve ÖSO’nun Afrin bölgesinde giriş yaptığı beşinci belde oldu. Ele geçirilecek tek belde olarak Mabatlı kaldı. TSK ve ÖSO’nun harekâtın başlangıcından bu yana aldığı yer sayısı 157 oldu.

Cinderes kent merkezine giriş yapılmadan önce TSK ve ÖSO güçleri güney kesimde bir tepeyi ele geçirerek, buradan geçiş yolu açtı. Kurtarılan mahalle ve sokaklarda arama tarama faaliyetleri devam ederken, SİHA’lar da Cinderes’ten kaçmaya çalışan teröristlerin yollarını vurdu.

TERÖRİST SEMBOLLERİ İNDİRİLDİ

Güneydoğu’da terör örgütü PKK’ya karşı önemli başarılar elde etmiş olan Kayseri ve Tunceli Dağ Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı birliklerin etkili olduğu Cinderes’teki meskun mahal operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, bazı sokak araları ile evlerde bulunan PYD/YPG flamaları ve teröristbaşı Abdullah Öcalan posterleri indirilerek yakıldı.

AFRİN YOLLARI KONTROL ALTINDA

TSK ve ÖSO güçleri, güneyde Cinderes’i, Kuzeydoğu’da Şeran beldesi ve Bafilyon Dağı’nın güneyindeki Kafr Cenne köyü ve Maşalla kırsalını terör örgütü PYD/PKK’dan kurtararak Afrin’e kuzeyden ve güneyden açılan yolları çok büyük ölçüde kontrol etme imkânına sahip oldu. Batıda Raco ve Şeyh Hadid beldelerinin de ele geçirilmesine dikkat çeken uzmanlar, Afrin’e yönelik kıskacın iyice daralmaya başladığını vurguladı.

3 BİNİ AŞKIN TERÖRİST ETKİSİZ

Havadan ve karadan yoğun bombardıman ve yaşanan meskun mahal operasyonları sonucu çoğu Cinderes çevresinde olmak üzere bir günde 115’ten fazla terörist öldürüldü. Genelkurmay Başkanlığı’nın dün sabah yaptığı açıklamaya göre, harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bini aşarak 3 bin 55 oldu.

YENİ MÜHİMMAT TESTİ GEÇTİ

Bu arada Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çoknamlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatının test atışlarının başarıyla geçtiğini ve bu ay içinde Zeytin Dalı harekâtında kullanılmaya başlayacağını açıkladı. Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı harekâtının yapıldığı alana teslim edilecek. TSK’nın 20 kilometre menzilde topçu roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu’nda üretiliyor.

PKK’YA IRAK’TA DA OPERASYON OLACAK

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Afrin harekâtı mayısa kadar biter. Irak’ta da PKK’ya sınır ötesi operasyon olacak” dedi

Çavuşoğlu, dün Viyana’da Avusturya Dışişleri, Avrupa ve Uyum Bakanı Avrupa Karin Kneissl ile ortak basın toplantısı düzenlerken şunları söyledi:

“Hem Suriye’nin hem de Irak’ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi gerekir. Aksi takdirde siyasi çözümle ilgili attığımız, atacağımız adımlar başarısız olur. Bir ülkenin birliğini, beraberliğini sağlamak için sınır ve toprak bütünlüğünü tesis etmek ve istikrara kavuşabilmesi için terör örgütlerinden temizlenmesi gerekiyor. Sadece DEAŞ’tan değil, El Nusra ve El Kaide’den, PKK/YPG’den de temizlenmesi gerekiyor. Çünkü bunların hepsi terör örgütüdür. Dolayısıyla Afrin mayısta biter mi diye sorulduğu zaman, bir an önce bitmesini arzu ederiz. Şimdi kritik aşamalar aşıldı. Dağlık bölgeler ele geçirildi. Afrin’e doğru ilerliyoruz.

(Irak’ta, PKK - DEAŞ konusunda önemli başarılar elde edildiğini ancak PKK’nın Irak’tan tamamen temizlenmesi gerektiğini belirterek) Buralarda terör örgütleri varken Irak da kendisini güvende hissetmez. Irak derken sadece Bağdat’ı kastetmiyorum. PKK’dan en çok rahatsız olan Irak’ta Iraklı Kürtlerdir. Yani Kuzey Irak yönetimidir. Irak’ta sınırötesi operasyon olacak, olmalı. Irak ile görüş birliği var, PKK operasyonu Irak seçimleri sonrası. Irak devleti ile beraber yapılması konusunda İbadi ile fikir birliği içindeyiz.

Salih Müslüm’ün İsveç’in başkenti Stockholm’de olduğu bilgisini aldık. (Biz Almanya’ya gelmeden bir gün önce geçmiş). İsveç’e geçici tutuklama talebi bir nota ile İsveç’e iletildi.

AYNI ANDA İKİ HAREKÂT KAPASİTEMİZ VAR

BAKAN Mevlüt Çavuşoğlu “Afrin devam ediyor olursa mayısta hem Irak hem Suriye’de mi operasyon yapıyor olacağız” sorusu üzerine “Türkiye’nin her iki harekâtı da eşzamanlı yapabilecek kapasitesi var” yanıtını verdi.