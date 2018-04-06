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    Afrin şehidinin ismi mahallesinde yaşayacak

    İSTANBUL
    06.04.2018 - 00:10 | Son Güncelleme:

    ZEYTİN Dalı harekâtında Afrin’de şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit’in (23) ismi, ailesiyle birlikte yaşadığı Bahçelievler’de yeni yapılan bir anaokuluna verildi.

    Annesi Gülcan Yiğit’le birlikte İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde yaşayan Necmettin Yiğit, 22 Mart’ta Afrin kırsalında arama faaliyeti yürütüyordu. Teröristlerin kaçarken tuzakladığı bir bombanın patlaması sonucu ağır yaralandı. Ankara’ya getirildi ancak 29 Mart’ta şehit oldu. Memleketi Tokat’ta toprağa verildi.

    Şehidin annesiyle birlikte yaşadığı Bahçelievler Zafer Mahallesi’ndeki Zaferler İlkokulu’nun bahçesinde İBB ve Bahçelievler Belediyesi’nin ortaklaşa yaptırdığı 6 derslikli anaokuluna şehidin ismi verildi. Şehit Necmettin Yiğit Anaokulu’nun açılışını dün Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Belediye Başkanı Osman Develioğlu, İlçe Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler birlikte yaptı. Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadelede askerlerimiz ve polislerimiz şehit oluyor. Şehitlerimiz, bizim çocuklarımız için, milletimiz için kendi çocuklarını yetim bırakıyorlar. Onlardan biri de Necmettin kardeşimiz. Allah, buradan vatanını, milletini, bayrağını seven çocuklarımızın yetişmesine vesile kılsın” dedi.

    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , gündem
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