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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatma AKSU/MEKKE
18.08.2018 - 08:50, Son Güncelleme:

Afrin şehidi Pamukçu’nun vasiyeti yerine getirildi

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
Afrin şehidi Pamukçu’nun vasiyeti yerine getirildi

Afrin’de Zeytindalı Harekatı’nda şehit olan sözleşmeli er Sergen Pamukçu’nun vasiyeti yerine getirildi.

Şehit düşmeden 4 gün önce ağabeyi Selahattin Pamukçu’ya gönderdiği mesajında “Ağabey, olur da şehadet nasip olursa. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun” demişti. Şehit Er Pamukçu’nun annesi Seliz Pamukçu ve babası Fadil Pamukçu, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla kutsal topraklara gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,  Şubat ayında Sergen Pamukçu’nun , memleketi Hatay’daki baba evine yaptığı taziye ziyaretinde, şehidin bu vasiyetini Diyanet olarak yerine getirecekleri sözünü vermişti. Eşi Seher Erbaş ile birlikte, bu yıl kuraya katılmadan, ücretini ödeyerek hacı olmak için kutsal toprakla gelen hacı adayı şehit ailesi ve gazilerle Mekke’de buluşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’de Zeytindalı Harekatı’nda şehit olan Sergen Pamukçu’nun annesi Seliz Pamukçu ile de bir araya geldi.

Şehidin annesi Seliz Pamukçu’yla eşi Seher Erbaş ile birlikte görüşen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehidin vasiyetinin yerine getirildiğini söyleyip, “Cenab-ı Hak şehidimizin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin” dedi. Prof. Dr. Erbaş, peygamberlikten sonra insanoğluna nasip olan en büyük mertebenin şehitlik olduğuna vurgu yapıp, “Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler. Biz de hiç olmazsa gerektiğinde canımızı feda edebilecek bir ruhu bütün gençlerimize, bütün çocuklarımıza Rabbim nasip eylesin” diye konuştu. Şehidin babası Fadil Pamukçu, Kabe’de tavafta olduğu için görüşmede hazır bulunamazken, anne Seliz Pamukçu duygularını  “Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim” sözleriyle dile getirdi.

İSTİKLAL MARŞI ASLINDA BİR DUADIR

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Mekke’de şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldiği programda yaptığı konuşmada “Bu cennet vatan uğruna canını feda etmek herkes için olmazsa olmazlardandır” dedi. Şehitliğin Peygamberlikten sonra İslam’ın insana verdiği en yüksek rütbe olduğunu söyleyen Prof. Dr. Görmez, İstiklal Marşı’nın “Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda” kıtasını paylaşıp şöyle dedi: “Mehmet Akif Ersoy öyle güzel dörtlükler yazmış ki, esasında bu bir duadır. Anadolu’nun hangi beldesinin toprağını sıksan şehit fışkırır. İstiklal Marşının 10 kıtasını çocuklarımıza öğretelim. Ve bilsinler ki, bu cennet vatan uğruna canını feda etmek herkes için olmazsa olmazlardandır.”

Eskiden cephelerin sınır boyları olduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, savaş taktiklerinin de değiştiğine işaret ederek “15 Temmuz’da cephe bizim evimizin önü oldu. Evimizden çıktığımız andan itibaren biz cephedeydik” diye konuştu.

 

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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