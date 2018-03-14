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    Afrin kuşatıldı

    Uğur ERGAN / ANKARA
    14.03.2018 - 01:14 | Son Güncelleme:

    Afrin’de teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan Zeytin Dalı harekâtında dün önemli gelişme yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı, pazartesi gününden itibaren Afrin merkezinin kuşatıldığını açıkladı. Şehri terk edenler için ‘güvenlik koridoru’ oluşturuldu. Koridorun açıldığı sivil halka cep telefonlarına mesajlar gönderilerek duyuruldu.

    Afrin kuşatıldıAfrin'de terör örgütlerinin temizlenmesi amacıyla başlatılan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve destek verdiği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında pazartesi günü yeni bir evreye girildi.

    Genelkurmay Başkanlığı da dün yaptığı açıklamayla bunu dünyaya ilan etti. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, “Zeytin Dalı harekâtı kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatıldı” denildi.

    KÜRTÇE VE ARAPÇA MESAJ

    TSK ve ÖSO, kentin güneydoğusunda Esad rejimi kontrolündeki topraklara geçiş yapılabilmesi için ‘güvenli koridor’ açtı. Koridorun açıldığı, Afrin’deki sivil halkın cep telefonlarına Kürtçe ve Arapça gönderilen mesajlarla duyuruldu. Mesajlarda, “Kenti terk ettikten sonra can güvenliğinizi TSK ve ÖSO sağlayacaktır” denildi. Yine Kürtçe ve Arapça hazırlanmış el ilanlarının da kenti terk etmek için uzun kuyruklar oluşturan araçlara verildiği ve bu ilanların kentin içine kadar ulaştırıldığı bildirildi.

    ‘TESLİM OLABİLİRLER’ İDDİASI

    Terör örgütü PYD/PKK’nın halka “Biz buradayız, kenti savunacağız” propagandası yaparak kent merkezinde yeni hendekler açıp toprakla setler kurduğunun, küçük çaplı tahkimatlar yaptığının tespit edildiğine dikkat çeken güvenlik kaynakları, “Kent merkezindeki teröristlerin şifreli elektronik haberleşmeleri de çok rahat kırılıyor. Kendi aralarındaki irtibattan, örgütün çok sıkıştığını söyleyebiliriz. Özellikle Kandil’den gelenler arasında toplu teslim olma hareketi olursa şaşırmamak lazım. Yerel istihbarat kaynaklarımızdan gelen bilgiler doğrultusunda her türlü gelişmeye karşı tüm önlemlerimizi aldık” bilgisini paylaştı.

    MABATLI’YA DA YAKLAŞILDI

    Önceki gün kuzeydoğu ve güneybatı kesimlerinde 12 köyü ele geçiren TSK ve ÖSO, dün de batıda önemli ilerlemeler kaydetti. Daha önce ele geçirilmiş Şeyh Hadid beldesinin kuzeydoğusundaki Mağaracık ve Dermeşkanlı köyleri terör örgütünden alındı. Böylece TSK ve ÖSO birlikleri terör örgütünün elinde bulunan tek büyük belde Mabatlı’ya bir adım daha yaklaştı. TSK ve ÖSO’nun ele geçirdiği yer sayısı 210’u aşarken, hâkimiyet kurulan alan da 1102 kilometrekareyi buldu. Genelkurmay dün sabah yaptığı açıklamada etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3 bin 393 olarak duyurdu. 

    Kandil ekibi kaçtıKandil ekibi kaçtı

    Etiketler: gazetehaberleri , afrin , Zeytin Dalı , gündem
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