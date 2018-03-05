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    Afrin kırsalında 2 köy teröristlerden temizlendi

    AFRİN (İHA)
    05.03.2018 - 12:18 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin kırsalındaki 2 köy daha teröristlerden temizlendi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2 bin 777 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO birlikleri Afrin’e güneyden giriş için stratejik öneme sahip Cinderes bölgesindeki teröristlere ait barınak, mevzi ve toplanma alanlarını fırtına obüsleri ile vurmaya ve savaş uçakları ile bombardıman düzenlemeye devam ediyor. Bu arada, ÖSO birlikleri Afrin kırsalındaki köyleri temizlemeye devam ediyor. Operasyon kapsamında ÖSO askerleri, Afrin’in kuzeyindeki Aliciye köyünü ve Ballursak köyünü teröristlerden temizledi.

    Etiketler: Son dakika , TSK , Zeytin Dalı Harekatı
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