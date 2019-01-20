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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.01.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına telefon sürprizi

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına telefon sürprizi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde harekata katılan komandolarla bir araya geldi. Akar'ın bu sırada görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz’ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Hatay'a gitti. 

Akar, inceleme ve denetlemeleri sırasında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerdeki komandolarla bir araya geldi. Komandolara hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Akar, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun video paylaştı 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da görüşmeye ilişkin bir video paylaştı. 

Videoda, Afrin kahramanlarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde gazilere şifa, şehitlere rahmet diledi. 
"Afrin Harekatının tüm hassasiyetleriyle teröre karşı nasıl kutlu bir mücadele olduğunu unutmamız mümkün değil." diyen Erdoğan, "Afrin'de verilmiş olan mücadelenin hatıralarımızda unutulmaz bir yeri olacaktır." ifadesini kullandı. 

Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde Afrin'de gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Erdoğan şöyle devam etti: 

"Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak ve hiçbir zaman gerek Afrin'de, gerek Cerablus'ta gerek El Bab'ta bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir. Bunlar Türk askerini, Özgür Suriye Ordusu'nu durduramayacağı gibi burada tüm Suriyeli kardeşlerimize bir an önce özgürlüklerine kavuşma imkanını da getireceğiz. Suriye'nin toprak bütünlüğü artık bizim teminatımız altındadır ve burada herhangi bir bölmeye asla müsaade edilmeyecektir." 

Afrin'de bugün yaşanan terör saldırısında yaralananların Hatay'da tedavi altına alındığını belirten Erdoğan, "Gerek TSK gerek ÖSO el ele vermek suretiyle bu mücadeleyi sürdürmektedir." diye konuştu. 

Programı dolayısıyla Ordu'da olduğunu hatırlatan Erdoğan, komandolara selamlarını ileterek, "Mücadeleniz kutlu bir mücadeledir, sizleri gözlerinizden öpüyorum." dedi. 

Erdoğan askerlere hitabının ardından Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Hatay ziyaretine eşlik eden annesi Sevim Usta, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile de telefonla görüştü. 

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