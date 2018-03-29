Afrin için Hatay'a yeni gümrük kapısı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Hatay ziyaretinin ardından Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Sezai Uçarmak ve beraberindeki heyet, bölgeye giderek yapılacak çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulundu. Bakanlık ve Hatay Valiliği yetkilileriyle yapılan incelemeler sonucu söz konusu gümrük kapısının Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması konusunda mutabakata varıldı. Gümrük kapısının açılmasının planlandığı Hamam köyü çevresinde karayolu altyapısının uygun olduğunu belirten yetkililer, yolun Cinderes üzerinden Afrin’e ulaştığını bildirdi. Yakın zamanda gümrük kapısının açılacağı noktada saha düzeltme ve inşaat işlemlerine başlanması planlanıyor.