"Afrin hilal gibi emniyete alındı"

YÜZDE 60’I EVİNİ TERK ETMİŞ

“AFRİN bir hilal gibi çepeçevre emniyete alındı. Sınırlara yakın bölge tamamen terörden temizlendi. Özel harekât timleri adım adım bölgeyi temizleyerek devam ediyor. Gönüllü güvenlik korucuları ile polis ve jandarma da bölgeye intikal etti. Önde ÖSO ve Mehmetçik giderken, arkada asayişi polis, güvenlik korucusu ve özel harekât temin ediyor. Görülen tablo şudur; PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye, vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Şu anda bölge halkının yüzde 60’ı evlerini terk etmiş durumda. Bu hainler, insanların yaşadığı yerlere patlayıcı tuzaklar kurmuş, evleri boşaltıp, cephaneliğe çevirmişler ama şu anda o kazdıkları kuyulara kendileri düşüyor. Suriye’den yükselen çığlıklara bugüne kadar kulak tıkamadık, bundan sonra da tıkamayacağız.

MÜREKKEBİ KURUMADAN SALDIRDILAR

BM 30 gün süreyle Doğu Guta’da ateşkes ilan edilmesi kararı aldı. Şu anda Doğu Guta’da bir insanlık dramı ve ayıbı yaşanıyor. Buradaki çocuk, kadın ve yaralılara acil insani yardım bile yapılamıyor. Bu karar, bombalardan ve katliamdan etkilenen bölgeye acil yardım götürülmesi ve yaralılara, çocuklara müdahale edilebilmesi amacı taşıyor. Bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak daha kararın mürekkebi kurumadan rejim, Doğu Guta’ya saldırıya tekrar başladı. Yine kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var.

AFRİN’LE GUTA’YI KARIŞTIRANLAR

Afrin’de yürüttüğümüz Zeytin Dalı harekatını Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM Konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikardır. Çünkü Türkiye sivillere değil, eli kanlı terör örgütlerine karşı ve orada yaşayan sivilleri kurtarmak için bir temizlik harekâtı yapıyor. Bu iki şeyi birbirinden ayırmak, karıştırmamak lazım. Kararın odak noktası, terör örgütlerine karşı yürütülen harekâtlar değil, Doğu Guta’daki sivil katliamın önlenmesidir.

DÜNYAYI ONLARA DAR EDECEĞİZ

(Terör örgütü PYD’nin eski eşbaşkanı Salih Müslim Çekya’da serbest bırakılmadan önce) Gün, NATO müttefikimiz Çekya’nın imtihan günüdür. Ancak sonuç ne olursa olsun şu kesindir; bundan böyle eli kanlı terör örgütlerinin elebaşları ellerini kollarını sallayarak gezemeyecekler, dünyayı onlara dar etmeye devam edeceğiz.

Batı çifte standarttan vazgeçmiyor. Son olarak Hollanda parlamentosunda alınan 1915 kararı da insafsız ve adaletsiz bir karardır. Bizim için yok hükmündedir. 1915 olaylarına ‘soykırım’ diyenlerin, tarihe bakıp kendi utançlarının hesabını vermesi gerekir. Tarih kayıtları ortadadır. Böyle bakarsak Avrupa’nın kendi içinde yaşadığı mezhep, din, etnik kimlik savaşlarını yüzyıl boyunca konuşabiliriz. 90’lı yıllarda Bosna’da yaşananlar hafızalarımızda.”

PYD/YPG İDDİASINA MGK BELGELİ YANIT

BAŞBAKAN Yıldırım PYD-YPG’nin terör örgütü olarak kabul edilmediği iddiasını yanıtlarken MGK belgelerini göstererek şöyle konuştu: “28 Şubat 2015’ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında bu PYD/YPG, PKK, DEAŞ, bilumum terör örgütlerine karşı topyekün mücadele var. Demek ki bunlar MGK kararlarının hiçbirini okumamışlar. Bu toplantıların ve sonuç bildirgesinin değişmez gündeminden biri de PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ örgütleriyle mücadele olmuştur. 28 Eylül 2016’da, daha sonra 19 Ekim 2016’da Bakanlar Kurulu kararıyla bunlar açıkça terör örgütü olarak kayıtlara geçmiştir.”