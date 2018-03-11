Afrin göründü! Hendeklere karşı insansız iş makineleri

Birlikler, Afrin’in kuzey kesimlerinde alan genişletme operasyonlarını sürdürdü. Bu kapsamda daha önce ele geçirilmiş Bülbül beldesinin güney yamaçlarında bulunan Korta, Babak Uşağı ve Kaşa köyleri, Şeran beldesine bağlı Kafr Rum ve Kurt Kulak, Cinderes beldesine bağlı Zellaka ve Afrin ilçe merkezine bağlı Kıfar Zeit köyleri teröristlerden alındı. Böylece ele geçirilen yer sayısı 171 oldu.



SEYYAR KÖPRÜLER

Terör örgütünün Afrin çevresine 2’şer metre genişlik ve derinlikte kazdığı hendekler ile yüksekliği yaklaşık 3 metreyi bulan toprak setleri ortadan kaldırmak, birliklerin ve zırhlı araçların geçişine imkân sağlamak amacıyla bölgeye aralarında uzaktan kumandalılar da olan zırhlı iş makineleri ile seyyar köprüler sevk edildi. Sınır hattına daha önce sevkıyatı yapılmış olan tank ve diğer zırhlı araçların Afrin bölgesine girişi de devam etti.



KÖYLER TEMİZLENİYOR

TSK ve ÖSO’nun büyük kesimini ele geçirdiği 17 Nisan Barajı’na ait göletin batı kesimlerindeki operasyonlara hız verildi. TSK’nın ele geçirdiği köylerde patlayıcı tuzakların temizlenmesiyle sivil halkın dönüşü başladı. TSK temizlenen bölgelerde halka başta sağlık taraması olmak üzere insani yardım faaliyetlerine de başladı.









