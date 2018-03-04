CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Afrika ziyaretini dün Twitter hesabı üzerinden değerlendirdi. Ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti. Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz" dedi. Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini bildiren Erdoğan, "Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



AFRİKA’YI SEVİYORUZ

Moritanya'da da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı: "Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır. Afrika'yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız. Biz, hiçbir ayrım yapmadan Afrika'yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz."





İŞARET DİLİYLE İSTİKLAL MARŞI: CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Mali’nin başkenti Bamako’da Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nca (TİKA) yenilenip ekipman desteği verilen İşitme Engelliler Okulu’ndaki hibe teslim törenine katıldı. Törende öğrenciler, işaret diliyle İstiklal Marşı ve Mali Milli Marşı’nı söyledi. Törende Emine Erdoğan’a, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita’nın eşi Aminata Keita, Malili kadın bakanlar ve Türk heyetinden bakanların eşleri de eşlik etti. İşitme Engelliler Okulu’nun 350 öğrencinin eğitim gördüğü okul öncesi eğitime ayrılan üç sınıf, avlu, basketbol sahası ve yemekhane gibi bölümlerinin restorasyonu, TİKA tarafından yapıldı. Öğrenciler için kırtasiye malzemesi ve okul öncesi eğitim için oyuncak tedarik edildi.