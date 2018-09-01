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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
01.09.2018 - 10:06, Son Güncelleme:

Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor

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Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor

İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan ve lösemi tedavisi gören down sendromlu 2 yaşındaki Afra Eylül Arabacı, ilik nakli olup hayata tutunmak için uygun donör bulunmasını bekliyor. Minik Afra, yeni yaşına da hastane odasında girdi.

Kemalpaşa’da Altun ve Recep Arabacı çiftinin kızları Afra Eylül’e geçen yıl temmuz ayında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde lösemi teşhisi konuldu.

Bunun ardından Afra bebeğe, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nde 6 kür kemoterapi uygulandı. Kemoterapinin tedavi için yeterli olmaması üzerine doktorlar, bir ay önce minik Afra Eylül’e ilik nakli yapılması gerektiğine karar verdi.

Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor
''KİMSE BİR ŞEY KAYBETMEZ''

Eşiyle birlikte ömrünün büyük bölümü hastanelerde geçen kızlarını yaşatma mücadelesi veren fabrika işçisi Recep Arabacı (26), donör olmak isteyenlerin Kızılay Kan Merkezi’ne kan vermelerinin yeterli olduğunu söyledi. Baba Arabacı, "18- 50 yaş grubu arasındaki, sağlığı elverişli, bulaşıcı hastalığı olmayan herkes ilik bağışında bulunabilir. Kızılay Kan Merkezi, iliğin uyumlu olup olmadığıyla ilgili 15 gün içinde geri dönüş yapıyor. Lütfen kızım ve diğer tüm ilik nakli bekleyen hastalar için insanlar kan bağışında bulunsunlar, kimse bir şey kaybetmez" dedi.

Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor
Tedavi süresince çok zor günler yaşadıklarını anlatan Recep Arabacı, enfeksiyon riski taşıdığı için Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’nin Hematoloji bölümünde içeriye ziyaretçi kabul edilmediğini, kızını haftada 1 defa kapı ardından görebildiğini söyledi. İyileşmek için uygun donör bulunmasını bekleyen ve 31 Ağustos’ta 2 yaşını dolduran kızının yeni yaşına da hastane odasında girdiğini söyledi.

Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor
Uygun donör bulunması durumunda özel iğnelerle kemik içine girilerek enjektör yardımıyla bir miktar ilik alınıyor. Alınan kök hücreler özel torbalarda, filtre edilerek, bekletilmeden, lösemi hastasına damar yoluyla veriliyor. Ana kök hücrelerin çok az bir kısmı alındığı için donör için yapılan işlemin hiçbir sakıncası bulunmuyor.

Afra bebek yaşama tutunmak için ilik nakli olmayı bekliyor

 

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