Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Afiş kavgası

    Afiş kavgası

    ANKARA
    27.05.2018 - 00:05 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) ve MHP’liler arasında çıkan afiş kavgasında, SP’nin Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

    Ankara Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada tartışmanın, MHP’nin astığı bayrakların 2 SP’li tarafından asıldığı yerden indirilmesiyle başladığı savunuldu. SP Ankara İl Seçim Karargâh Başkanı Selim Aydın ise Mehmet Fethi Öztürk’le birlikte önceki gün saat 01.30 sıralarında aldıkları haber üzerine olay yerine gittiklerini, arkadaşlarının MHP afişlerini indirmediğini söyledi. Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve 25-30 kişilik grubun afiş asan arkadaşlarını dövdüğünü öne sürdü ve “Silah çekip ağzımıza dayadılar” dedi.

    SP’LİLERİ SUÇLADILAR
    MHP’li yetkililer ise SP’lilerin suçladığı Karakaya’nın olayı sakinleştirmek amacıyla bölgede olduğunu, kavgaya karışmadığını savundu. SP’lilerin silah sıktığını öne süren MHP yetkilileri “Silahı sıkanlarına elinde almışlar, polise teslim etmişler. Bir, iki de vurmuşlar. Poliste kayıtları var” dedi.
    SP’li Selim Aydın, darp edilen arkadaşlarının hastane yerine emniyete götürüldüğünü, Öztürk’ün bulunduğu ambulansın hastaneye gitmesine polisin izin vermediğini öne sürerek, “Sağlıkçılar, ‘Bu adamın durumu ağır, hastaneye götürmemiz lazım’ derken, polis, ‘Amir emri var, gönderemeyiz’ dedi. 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi” diye konuştu.

    Valilik açıklamasında, savcılığın talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4’ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest  bırakıldığı, olay sırasında silahla havaya ateş açan ve hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

    HASTANEDE ZİYARET
    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, afiş tartışmasında yaralanan partilerinin milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ü hastanede ziyaret etti. Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabında ziyarete ilişkin fotoğrafı paylaşarak “Dün gece Ankara’da saldırıya uğrayan milletvekili adayımız Fethi Öztürk Bey’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Fethi Bey başta olmak üzere menfur saldırıda yaralanan bütün arkadaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Öztürk’ü hastanede ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servisine gelen Kılıçdaroğlu, “Eğer böyle bir tablo Türkiye’nin önüne konulacaksa bu gelecek açısından da son derece vahim. Türkiye’nin bu acı olayları yaşamaması lazım” dedi.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri