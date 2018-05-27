Afiş kavgası

Ankara Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada tartışmanın, MHP’nin astığı bayrakların 2 SP’li tarafından asıldığı yerden indirilmesiyle başladığı savunuldu. SP Ankara İl Seçim Karargâh Başkanı Selim Aydın ise Mehmet Fethi Öztürk’le birlikte önceki gün saat 01.30 sıralarında aldıkları haber üzerine olay yerine gittiklerini, arkadaşlarının MHP afişlerini indirmediğini söyledi. Aydın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve 25-30 kişilik grubun afiş asan arkadaşlarını dövdüğünü öne sürdü ve “Silah çekip ağzımıza dayadılar” dedi.



SP’LİLERİ SUÇLADILAR

MHP’li yetkililer ise SP’lilerin suçladığı Karakaya’nın olayı sakinleştirmek amacıyla bölgede olduğunu, kavgaya karışmadığını savundu. SP’lilerin silah sıktığını öne süren MHP yetkilileri “Silahı sıkanlarına elinde almışlar, polise teslim etmişler. Bir, iki de vurmuşlar. Poliste kayıtları var” dedi.

SP’li Selim Aydın, darp edilen arkadaşlarının hastane yerine emniyete götürüldüğünü, Öztürk’ün bulunduğu ambulansın hastaneye gitmesine polisin izin vermediğini öne sürerek, “Sağlıkçılar, ‘Bu adamın durumu ağır, hastaneye götürmemiz lazım’ derken, polis, ‘Amir emri var, gönderemeyiz’ dedi. 20 dakika sonra ambulansın gitmesine izin verildi” diye konuştu.



Valilik açıklamasında, savcılığın talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4’ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı, olay sırasında silahla havaya ateş açan ve hakkında Cumhuriyet savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk’ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



HASTANEDE ZİYARET

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, afiş tartışmasında yaralanan partilerinin milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ü hastanede ziyaret etti. Karamollaoğlu, resmi Twitter hesabında ziyarete ilişkin fotoğrafı paylaşarak “Dün gece Ankara’da saldırıya uğrayan milletvekili adayımız Fethi Öztürk Bey’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Fethi Bey başta olmak üzere menfur saldırıda yaralanan bütün arkadaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da dün Öztürk’ü hastanede ziyaret etti. Gazi Üniversitesi Hastanesi acil servisine gelen Kılıçdaroğlu, “Eğer böyle bir tablo Türkiye’nin önüne konulacaksa bu gelecek açısından da son derece vahim. Türkiye’nin bu acı olayları yaşamaması lazım” dedi.