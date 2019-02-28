Afiş jesti
Millet ittifakının Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı’na giden AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki’nin afişlerinin, kendi afişleri üzerine asılmasını saygıyla karşıladı.
Beypazarı ziyareti için ilçenin farklı noktalarına AK Parti ve Özhaseki afişleri asıldı. Ancak afişlerin bazılarının, Mansur Yavaş’ın afişleri üzerine asıldığı görüldü. Yavaş’ın basın merkezi, konuyla ilgili Özhaseki’nin afişlerinin Yavaş’ın afişleri üzerine asılması için AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz’ün ricada bulunduğu ve Yavaş’ın bunu saygıyla karşıladığını açıkladı.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
İLÇE BAŞKANI RİCA ETTİ
“Mansur Yavaş, temiz siyaset konusunda gösterdiği hassasiyeti, attığı adımlarla da gösteriyor. AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Yavaş’ın ekibine ulaşarak, Beypazarı’nda bir dizi program gerçekleştirecek Mehmet Özhaseki’nin afişlerinin, kendi afişleri üzerine asılması için ricada bulundu. Konuşmalarında sürekli temiz siyasetin önemini vurgulayan Yavaş ise AK Partililerin bu isteğini saygıyla karşıladı. Yavaş, miting süresince kendi afişlerinin üzerine Özhaseki’nin afişlerinin asılmasını hoşgörüyle karşılayacaklarını bildirdi.”
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