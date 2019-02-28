Afiş jesti

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sedat CENİKLİ/ANKARA
28.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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Millet ittifakının Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, iki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı’na giden AK Partili rakibi Mehmet Özhaseki’nin afişlerinin, kendi afişleri üzerine asılmasını saygıyla karşıladı.

Beypazarı ziyareti için ilçenin farklı noktalarına AK Parti ve Özhaseki afişleri asıldı. Ancak afişlerin bazılarının, Mansur Yavaş’ın afişleri üzerine asıldığı görüldü. Yavaş’ın basın merkezi, konuyla ilgili Özhaseki’nin afişlerinin Yavaş’ın afişleri üzerine asılması için AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz’ün ricada bulunduğu ve Yavaş’ın bunu saygıyla karşıladığını açıkladı.

Afiş jesti

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

İLÇE BAŞKANI RİCA ETTİ

“Mansur Yavaş, temiz siyaset konusunda gösterdiği hassasiyeti, attığı adımlarla da gösteriyor. AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Yavaş’ın ekibine ulaşarak, Beypazarı’nda bir dizi program gerçekleştirecek Mehmet Özhaseki’nin afişlerinin, kendi afişleri üzerine asılması için ricada bulundu. Konuşmalarında sürekli temiz siyasetin önemini vurgulayan Yavaş ise AK Partililerin bu isteğini saygıyla karşıladı. Yavaş, miting süresince kendi afişlerinin üzerine Özhaseki’nin afişlerinin asılmasını hoşgörüyle karşılayacaklarını bildirdi.” 

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