Afili Aşk'ın 23. bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin sevilen dizisi Afili Aşk, çarşamba akşamı 23. bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Afili Aşk'ın merakla beklenen bölümünde bu hafta Kerem'den sonra Ayşe de aşk itirafında bulundu. Yelda'yı aşkına ikna etmeye çalışan Kerem ise, Ayşe'nin mesafeli tavırları ile karşılaştı. Peki, Afili Aşk'ın son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Afili Aşk'ın 23. bölümünde neler oldu? İşte, merak edilenler.
Güçlü oyuncu kadrosu ile ekranlarda fırtına estiren Afili Aşk, 20 Kasım Çarşamba akşamı 23. bölümü ile ekranlara geldi. Afili Aşk'ın bu haftaki bölümünde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Afili Aşk'ın 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanları ile ilgili merak edilen bilgiler.
Dizinin fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Kerem, Ayşe ile aralarında artık bir sorun kalmadığını düşünür. Kerem'in hayali bundan sonra Ayşe ile hiç ayrılmamak olur. Kerem'e olan aşkını itiraf eden Ayşe ise geri adım atamaz. Ancak Kerem'in hayal ettiği gibi de davranamaz. İkili, itirafların ardından yaşayacakları ilk gecenin heyecanına kapılır. Kerem bu gecenin özel olması için epeyce özen gösterir ancak Ayşe ağırdan almaya niyetlidir. Normal sevgililer ne yaşarsa Ayşe de onu uygulamak ister. Ayşe'nin bu çekimser tavırları Kerem'i üzer. Peki ikili arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacak? Kerem, Ayşe'nin uzak durmasına göz yumabilecek mi?
Kerem annesini Ayşe'ye olan aşkı konusunda ikna etmeye çalışıyor!
Kerem ve Ayşe, Yelda konusunda farklı bir plan yapar. Karşı taktik olarak Yelda'yı kendi silahıyla vuracaklardır. Yelda, Kerem ve Ayşe konusunda oldukça endişelidir. Oğlunun mutsuz olduğunu düşünür. Fakat sonunda Kerem annesine gerçekleri anlatır. Ayşe'ye ne kadar aşık olduğunu anlatan Kerem karşısında Yelda'nın yapabilecek bir şeyi kalmaz.
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