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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali ÇEVİKBAŞ/DHA
21.02.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Afganistan'dan gelip Isparta'da dehşet saçtılar!

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Isparta'da, yüzlerinde maske, ellerinde komando bıçağıyla girdikleri marketin sahibini dövüp, 2 cep telefonu ile 8 bin lirayı gasbeden, 1 gün sonra da polis operasyonuyla yakalanan 4 Afgan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gasp anının, marketin güvenlik kamerasınca anbean kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 17 Şubat Pazar günü saat 21.00 sıralarında, Pirimehmet Mahallesi 1764 Sokak'taki markette meydana geldi. Yüzlerinde maske, ellerinde komando bıçağı olan 4 Afganistan uyruklu, girdikleri marketin sahibini dövüp, bıçakla da yaraladı. Marketteki 2 cep telefonu ile 8 bin lirayı gasbeden Afganlar, olayın ardından kaçtı. Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince gasp ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Olaya karışan Afganistan uyruklu Samir Rustemi (30), Mohamadsadeg Tanha (21), Farıd Eıstaalıngzey (22) ve Muhammad Zakriya Usuq (21), 1 gün sonra polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi, sevk edildiği adliyede dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı. Afganların 14- 16 Şubat'ta 3 kişiyi daha kesici aletle tehdit ederek, toplam 720 liralarını gasbettiği belirlendi.

Öte yandan marketteki gasp anı, güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere göre, market sahibi ile içeride 2 kişi bulunurken, önce yüzleri maskeli 3 kişi markete giriyor. Direkt market sahibinin bulunduğu masaya yönelen 3 kişiden 2'sinin elinde bıçak olduğu görülüyor. Afganlar, market sahibini dövmeye başlarken, 2 müşteri ise koşarak, olay yerinden uzaklaşıyor. Daha sonra 4'üncü kişi, markete girerek, kapıyı kapatıyor. Bu sırada diğer 3 kişi de market sahibini dövmeye devam ediyor.

Afganistandan gelip Ispartada dehşet saçtılar


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