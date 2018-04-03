Afgan akını

TÜRKİYE son iki aydır daha önce olmadığı kadar Afgan göçüyle karşı karşıya. Emniyet verilerine göre 26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında Türkiye’nin doğu sınırlarında yakalanan kaçak sayısı 2 bin 713. Bunların 2 bin 530’u Afgan, 146’sı Pakistan, 34’ü Bangladeş ve üçü ise Afrikalı. Son 3 ayda Türkiye’ye kaçak yollardan giren Afgan sayısı 20 bine yakın. Günde yaklaşık 500 Afgan’ın tüm operasyonlara rağmen Türkiye’ye kaçak giriş yaptığı tespit ediliyor. Emniyet birimleri son günlerde yaşanan Afgan hareketliliğiyle ilgili çalışma başlatırken, Erzurum’a da Göç Şubesi kuruldu. Emniyet güçlerinin tespitlerine göre insan kaçakçıları Afgan göçmenlerin her biri için 500 dolar alıyor. Emniyet birimleri Afgan hareketliliğiyle ilgili çalışma başlatırken, göçmen kaçakçılarının grupları uluslararası şebekelerin yönlendirmesiyle Türkiye’ye özellikle kalabalıklar halinde soktukları tespitler arasında. Yoğun Afgan göçüyle mücadele için Erzurum’da Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şubesi kuruldu.

KİLOMETRELERCE YÜRÜYORLAR

Yapılan tespitlere göre, Afganlar Türkiye’ye İran’dan; Van, Iğdır, Ağrı, Hakkâri’nin doğu kesimlerinden giriyor. Kaçakçılar Afganlar diğer ülkelerden insanları çoluk çocuk demeden dağlara bırakıyor. Kaçaklar, Van ve Iğdır arasında kalan sınır bölgesinden kilometrelerce yürüyerek sınırdan geçiyor. Hepsinin hedefi İstanbul. Ancak buraya ulaşmak için de önce aktarma yeri olarak belirlenen Erzurum’a geliyorlar. Afgan ve Pakistanlılar Erzurum’dan da İstanbul’a minibüs, kamyon gibi araçlara bindirilerek gönderiliyorlar. Kimileri Yunanistan-Bulgaristan hattından Avrupa’ya kaçarken kimileri İstanbul’da hırsızlık, fuhuş gibi suçlara bulaşıyor ya da kayıtdışı işlerde çalıştırılıyor. Emniyet raporlarına göre Afganlar İstanbul’da yoğun olarak Kocamustafapaşa’da ‘Safe house’ (güvenli ev) denilen evlerde barındırılıyor. 1200 lira civarı kira ödenen bu evlerde ortalama 30 kişi kalıyor.

TOPLAM 47 BİN 198 KİŞİ YAKALANDI

Göç İdaresi verilerine göre bu yıl 29 Mart’a kadar olan zaman diliminde 17 bin 847 Afgan yakalandı. Yakalanan Suriyeli sayısı 9 bin 426, Pakistanlı 5 bin 311, Iraklı 4 bin 270 olarak kayıtlara girdi. Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte toplam yakalanan kaçak sayısı 47 bin 198.

Afganların Türkiye’ye yolculuğu da burada kalıp yaşamaları da çok daha zor. Suriyeliler için yapılan yasal düzenlemeler onları kapsamıyor. Afganları ülkelerini terk etmeye zorlayan başlıca neden Taliban terörü, ikinci sebep ise ekonomi. Yetkililer risk değerlendirmelerinde Afgan sayısında artış olacağını tahmin ettiklerini belirtiyor.