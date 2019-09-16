Affedildi, CHP’ye geri döndü
CHP eski Milletvekili Aylin Nazlıaka’ya CHP’nin kapısı yeniden açıldı.
CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Basına kapalı toplantıda edinilen bilgiye göre, Nazlıaka ile birlikte 7 kişinin affı ile yönetmelik değişiklikleri görüşüldü. Nazlıaka, CHP’li bir milletvekilinin odasındaki Atatürk portresini indirdiğine ilişkin iddiaların kaynağı olduğu gerekçesiyle 2016 yılında partiden ihraç edilmişti. 2 kez affedilmesi gündeme gelmesine rağmen, Nazlıaka’nın dönüşü PM üyelerinin oylarıyla reddedilmişti. Son PM toplantısında affı üçüncü kez gündemde yer aldı. Oylamada 22 üye Nazlıaka’nın dönmesine karşı çıktı. Nazlıaka, 29 üyenin oylarıyla 3.5 yıl sonra partiye döndü. Nazlıaka’nın parti yönetiminde aktif bir görev alması bekleniyor.
PM’nin bir diğer gündem maddesi ise daha önce tüzük değişikliğinde kabul edilen bazı maddelerin parti yönetmeliğinde de değiştirilmesine ilişkin düzenlemeydi. Yönetmelik değişikliği, itirazlar doğrultusunda redaksiyon şartıyla kabul edildi.
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