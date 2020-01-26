AFAD'dan Elazığ depremi için yardım kampanyası – Deprem yardımı nasıl yapılır?

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem nedeniyle depremzedelere yardım ulaştırmak isteyen vatandaşların yoğun ilgi ve talepte bulunduğu belirtildi. Açıklamanın devamında, yardımların AFAD koordinesinde yapılmasının uygun görüldüğü ifade edilerek, yardımda bulunmak isteyenler için hesap numaraları paylaşıldı. Ayrıca SMS ile yardımda bulunmak isteyen vatandaşların 'DEPREM' yazıp 1866'ya göndererek afetzede vatandaşlara 10 TL bağışta bulunabileceği ifade edildi.



Banka hesap numaraları da şöyle:



T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO: TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206



TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL: TR 62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR 43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR 32 0001 5001 5804 8013 0940 92



TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka swift kod numarası: TRHBTR2A



AFAD'dan çok önemli 'yardım' uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), herhangi bir karışıklığa yol açmamak için Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçeve dışında depreme ilişkin yardım çağrısında bulunulmamasını istedi.



AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya depremiyle ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarından ve bazı vatandaşlardan sosyal medya mecralarında yardım talebinde bulunduğunun gözlemlendiği ifade edildi.



İhtiyaçların Cumhurbaşkanlığının bildirdiği çerçevede, AFAD Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yardım yapmak isteyenlerin bu konudaki istek ve hassasiyetlerini anlıyoruz. Ancak herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına Cumhurbaşkanlığımızın bildirdiği çerçeve dışında yardım çağrısında bulunulmamasını rica ediyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza çağrımız, ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin toplama ehliyetinin AFAD Başkanlığı koordinesinde olduğunu hatırlatırız."