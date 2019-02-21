AFAD'dan Çanakkale depremiyle ilgili açıklama
AFAD Deprem Dairesi'nden Çanakkale Ayvacık'ta dün akşam meydana gelen depremle ilgili bir açıklama yapıldı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "20.02.2019 tarihinde Ayvacık (Çanakkale) de meydana gelen Mw=5.0 büyüklüğündeki depremden sonra AFAD-RED Programı tarafından üretilen tahmini şiddet haritasına göre Maksimum Şiddet: VI olarak hesaplanmıştır" denildi.
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