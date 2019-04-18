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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU/ERZURUM (DHA)
18.04.2019 - 15:43, Son Güncelleme:

AFAD ve jandarma 4 yaşındaki Furkan'ı arıyor

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AFAD ve jandarma 4 yaşındaki Furkan'ı arıyor

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Yiğit dün öğle saatlerinde kayboldu. Furkan'ı bulmak için köy korucuları ile jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Kar sularının erimesiyle yükselen Kocasu Çayı'nda da arama yapılıyor.

Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülberi- Fehim Yiğit çiftinin çocukları Furkan, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı. Annesi, hastanede yatan ağabeyinin yanında refakatçi kaldığı için babaannesi ve dedesi tarafından bakılan Furkan kayboldu. Aile önce köylüler ile birlikte küçük çocuğu aradı ancak sonuç alamadı.

Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Bölgeye jandarma ile Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı 16 kişilik ekip gönderildi. Dün saat 19.00 sıralarına başlatılan arama kurtarma çalışmalarına gece saat 01.30'da ara verildi.

Arama kurtarma çalşmaları bu sabah erken saatlerde ikinci kez başlatıldı. 20'ye yakın köy korucusu ve köylülerin destek verdiği 80 kişilik jandarma ekibi arazide iz sürerken, AFAD ekipleri kar suları nedeniyle yükselen Kacasu Çayı'nda botlarla arama yapıyor.

Jandarmaya ait iz köpeğinin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar küçük çocuğa ait bir ize rastlanamadı.

AFAD ve jandarma 4 yaşındaki Furkanı arıyor

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