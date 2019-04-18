AFAD ve jandarma 4 yaşındaki Furkan'ı arıyor
Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Yiğit dün öğle saatlerinde kayboldu. Furkan'ı bulmak için köy korucuları ile jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu. Kar sularının erimesiyle yükselen Kocasu Çayı'nda da arama yapılıyor.
Karaçoban ilçesi Budaklı Mahallesi'nde yaşayan Gülberi- Fehim Yiğit çiftinin çocukları Furkan, dün saat 13.00 sıralarında evden çıktı. Annesi, hastanede yatan ağabeyinin yanında refakatçi kaldığı için babaannesi ve dedesi tarafından bakılan Furkan kayboldu. Aile önce köylüler ile birlikte küçük çocuğu aradı ancak sonuç alamadı.
Bunun üzerine jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Bölgeye jandarma ile Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı 16 kişilik ekip gönderildi. Dün saat 19.00 sıralarına başlatılan arama kurtarma çalışmalarına gece saat 01.30'da ara verildi.
Arama kurtarma çalşmaları bu sabah erken saatlerde ikinci kez başlatıldı. 20'ye yakın köy korucusu ve köylülerin destek verdiği 80 kişilik jandarma ekibi arazide iz sürerken, AFAD ekipleri kar suları nedeniyle yükselen Kacasu Çayı'nda botlarla arama yapıyor.
Jandarmaya ait iz köpeğinin de kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar küçük çocuğa ait bir ize rastlanamadı.
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