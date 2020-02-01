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Gündem
AA
Haber Giriş: 01.02.2020 - 21:27,Son Güncelleme:/

AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

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AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezinin, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem gözlem ağına sahip olduğu bildirildi. Paylaşımda AFAD Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından ölçülen depremlerin 3 boyutlu görüntüsüne yer verildi.

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