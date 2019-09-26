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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

AFAD Acil toplanma alanı (Toplanma alanları) sorgulama nasıl yapılır?

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AFAD Acil toplanma alanı (Toplanma alanları) sorgulama nasıl yapılır?

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından toplanma alanları vatandaşların internette aradığı konular arasında geliyor. Peki toplanma alanları nasıl öğrenilir? İşte AFAD Acil toplanma alanı (Toplanma alanları) sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyorlar. Meydana gelen 5.8'lik depremin ardından toplanma alanı sorgulama internette yoğunlukla aranıyor. AFAD ve E-devlet'in resmi internet adresinde mahallenizdeki toplanma alanlarını sorgulamanız mümkün..

YAŞADIĞINIZ BÖLGEDEKİ TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR :

Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.

ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlenirken;

• Nüfus yoğunluğu,
• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,
• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına
uygunluğu,
• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil
tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek
ve fay hatlarından uzak alanlar olması,
• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,
• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan
unsurlardan etkilenmemesi,
• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların
karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat
edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler
seçilerek belirlenmektedir.

Neler Yapmalısınız?

Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme
becerisini kazanabilmek için;

• Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ‘’Temel Afet Bilinci Eğitimi’’ eğitimine katılarak afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırası ve sonrasında ne yapılacağı hakkında bilgi edinin.

• Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.

• Acil durum telefonlarını öğrenin.

• Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:

» Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.

» Toplanma alanınızı öğrenin.

» Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.

» Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.

» İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.

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