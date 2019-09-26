AFAD Acil toplanma alanı (Toplanma alanları) sorgulama nasıl yapılır?
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından toplanma alanları vatandaşların internette aradığı konular arasında geliyor. Peki toplanma alanları nasıl öğrenilir? İşte AFAD Acil toplanma alanı (Toplanma alanları) sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı
İstanbul'da meydana gelen depremin ardından vatandaşlar deprem toplanma alanlarının nerede olduğunu merak ediyorlar. Meydana gelen 5.8'lik depremin ardından toplanma alanı sorgulama internette yoğunlukla aranıyor. AFAD ve E-devlet'in resmi internet adresinde mahallenizdeki toplanma alanlarını sorgulamanız mümkün..
YAŞADIĞINIZ BÖLGEDEKİ TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
ACİL TOPLANMA ALANI NEDİR :
Acil toplanma alanları herhangi bir afet sonrasında toplanılmaya uygun güvenli alanlardır.
ACİL TOPLANMA ALANI BİLGİSİ SORGULAMA :
Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen İstanbullular E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları belirlenirken;
• Nüfus yoğunluğu,
• Ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı,
• Mümkün olduğunca engellilerin ve yaşlıların ulaşımına
uygunluğu,
• Yangın, su taşkını, tsunami, altyapı ve benzerleri gibi ikincil
tehlikeler ile deniz, akarsu kenarları, sıvılaşmadan etkilenmeyecek
ve fay hatlarından uzak alanlar olması,
• Mümkün olduğunca engebesiz düz araziler olması,
• Konut alanlarına yakın ancak yapısal ve yapısal olmayan
unsurlardan etkilenmemesi,
• Elektrik, su, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların
karşılanabileceği yapılara yakınlığı gibi, seçim kriterlerine dikkat
edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler
seçilerek belirlenmektedir.
Neler Yapmalısınız?
Afet sonrasında uzman ekip gelene kadar can ve mal kaybını en aza indirmek ve yardım edebilme
becerisini kazanabilmek için;
• Afet ve Acil Durum Eğitim Merkezi (AFADEM) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince verilen ‘’Temel Afet Bilinci Eğitimi’’ eğitimine katılarak afet öncesi hazırlıkların neler olduğu, afet sırası ve sonrasında ne yapılacağı hakkında bilgi edinin.
• Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş İlkyardım Eğitim Merkezlerinden ilkyardım eğitimi alınız.
• Acil durum telefonlarını öğrenin.
• Olası acil durumlar için aile afet ve acil durum planınızı yapın:
» Acil durumlarda iletişim kuracağınız kişileri ve telefon numaralarını önceden belirleyin.
» Toplanma alanınızı öğrenin.
» Evinizi nasıl tahliye edeceğinizi belirleyin.
» Aile bireyleriyle buluşma yerlerinizi alternatifli olarak belirleyin.
» İçinde yiyecek, su, kuru gıda, ilk yardım malzemeleri ile önemli evraklarınızın örneklerinin bulunduğu Afet ve Acil Durum Çantası hazırlayın.
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