AFAD açıkladı: 318 artçı deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam Manis'da meydana gelen depremle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.
AFAD'ın açıklaması şöyle:
Akhisar-Manisa’da meydana gelen Mw 5.4 büyüklüğündeki depremden sonra 23.01.2020 16:36'ya kadar geçen zamanda,büyüklükleri 1.2-4.3 arasında değişen 318 artçı deprem kaydedilmiştir. Artçı depremler ve M>4.0 depremlerin odak mekanizması çözümleri aşağıdaki haritada gösterilmektedir.
AFAD'ın diğer açıklamaları ise şöyle:
Manisa, Akhisar'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan odak mekanizma çözümleri ve artçı dağılımları değerlendirildiğinde; depremin odak mekanizması sol yanal doğrultu atım bileşeni olan normal faylanmaya işaret etmektedir.
Ana şok ve artçı depremler bir arada değerlendirildiğinde depreme neden olan fayın KB-GD uzanımlı 60-70 derece KD’ya eğimli Soma-Kırkkağaç Fay Zonunun Kırkağaç Segmenti olabileceği değerlendirilmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle