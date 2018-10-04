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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.10.2018 - 00:34, Son Güncelleme:

Af zamana bırakılacak

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Af zamana bırakılacak

MHP’nin af önerisi hem siyasette hem de toplumda tartışma yaratırken, iktidar partisi bu konunun öncelikli olarak gündeme gelmesine sıcak bakmıyor. Af konusu, zamana bırakılacak ve toplumdan gelen tepkiye göre şekillenecek.

Partinin son MYK toplantısı dahil, MHP’nin af yasa teklifi gündem maddesi oluşturmadı. Konu genel hatlarıyla dile getirildi ve partinin buna yönelik bir çalışma başlatılmasıyla ilgili değerlendirme yapılmadı. Parti kurmayları, af konusunda hem toplumda hem de parti içerisindeki olumsuz yaklaşımları değerlendirmeyi planlıyor. Affa yönelik toplumdaki tepkilerin yaratacağı etki, seçim sonuçlarına yansımaları, itirazların yoğunlaştığı noktalar, partinin yaptıracağı araştırmalarla ölçülecek. Bu, AK Parti’nin alacağı pozisyonu da belirleyecek. Partideki genel yaklaşım, af konusunun zamana bırakılması ve acil gündem maddesi yapılmaması yönünde.

ZORUNLU KALINIRSA
AK Parti MHP ile olan ikili ilişkilerinde zorunlu kalmadıkça, bu konuda pozisyon almayacak. Ancak, bedelli askerlik, seçim ittifakı gibi af konusu da iki partinin ilişkisi açısından başlık oluşturursa, o zaman nasıl olabileceği tartışılacak.

Yapılan değerlendirmede, ‘onarıcı adalet’ ve ‘toplum vicdanı’ gibi genel başlıkların kullanılmasına karşın, böyle bir düzenlemenin kesinlikle MHP’nin af metninden çok daha sınırlı ve kısıtlı olmasına ilişkin öneriler dile getiriliyor. Edinilen bilgiye göre AK Parti, “ekonomik suçlar ve tehlike içermeyen suçlar” şeklinde çerçeve çizilebileceğini konuşuyor. Tehlike içermeyen suçlar; silah olmaması ve eylemle gerçekleşmemesi durumunda tehdit, dilekçe hakkının kullanılmasının önlenmesi, hakaret, halkı galayane getirme, kişisel verilerin izinsiz kaydı, herkesin gelip geçtiği yerlere işaret ve engel koymama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi “silah ve ölüm” içermeyen suçlar olarak tarif ediliyor.

GELEN TELEFONLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu ilk kez değerlendirilirken, ‘ceza indirimi’ öngören teklifle ilgili olarak, “Bizim yasalarımızda yeterince ceza indirimi var zaten” dediği belirtildi. Parti kurmayları, af konusunun gündeme gelmesinden bu yana sahadan, hem telefonlarla hem de mesajlarla affa karşı tepki aldıklarını, yerel yöneticilerden de bu yönde mesaj iletildiğini belirttiler.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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