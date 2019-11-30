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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.11.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi yasası çıkacak mı?

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Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi yasası çıkacak mı?

Binlerce mahkum ve mahkum yakınının yazılı ve görsel medyadan ilgiyle takip ettiği af yasında son durum hakkındaki araştırmalar, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. Bazı suçları kapsaması planlanan af yasasının ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağı da bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi yasası çıkacak mı?

Ceza infaz indirimi ya da kamuoyunda bilinen adıyla af yasası, son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Konuya ilişki en son Adalet Bakanı'ndan önemli bir açıklama gelmişti. İşte, af yasası hakkında tüm ayrıntılar...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te Yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olup olmadığı hususunda açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.

Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.

MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.

DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda uzun süredir gündeme gelen af konusunda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, yargı paketlerinde ceza indirimi konusuna liderlerin karar vereceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hayır efendim; basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor, diyalog içerisinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa da görüşebilirler." karşılığını verdi.

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