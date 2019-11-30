Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi yasası çıkacak mı?
Binlerce mahkum ve mahkum yakınının yazılı ve görsel medyadan ilgiyle takip ettiği af yasında son durum hakkındaki araştırmalar, yeni yıla kısa bir süre kala hız kazandı. Bazı suçları kapsaması planlanan af yasasının ikinci yargı paketinde yer alıp almayacağı da bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi yasası çıkacak mı?
Ceza infaz indirimi ya da kamuoyunda bilinen adıyla af yasası, son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Konuya ilişki en son Adalet Bakanı'ndan önemli bir açıklama gelmişti. İşte, af yasası hakkında tüm ayrıntılar...
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz haftalarda TBMM Grup Toplantısı için geldiği Meclis'te Yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olup olmadığı hususunda açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.
Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.
MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.
Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.
DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda uzun süredir gündeme gelen af konusunda açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, yargı paketlerinde ceza indirimi konusuna liderlerin karar vereceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hayır efendim; basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor, diyalog içerisinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa da görüşebilirler." karşılığını verdi.
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