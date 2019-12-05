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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Ceza infaz indirimi teklifi onaylanacak mı? Af yasasında son durum ne?

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Ceza infaz indirimi teklifi onaylanacak mı? Af yasasında son durum ne?

Af yasasında son durumun ne olduğu ve yürürlüğe girip girmeyeceği vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konuya ilişkin son açıklama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Peki, Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi teklifi onaylanacak mı?

Kamuoyunda ceza infaz indirimi ya da af yasası olarak adlandırılan düzenleme, binlerce mahkum ve mahkum yakınının ilgiyle takip ettiği bir konu olarak dikkat çekiyor. Yürürlüğe girmesi planlanan ikinci yargı paketinin kapsamı içinde olup olmadığı merak edilen af yasası ile ilgili, son olarak MHP Lideri Bahçeli'den önemli bir açıklama geldi. İşte, ceza infaz indirimi teklifi hakkında tüm ayrıntılar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Eylül 2018 tarihinde TBMM'ye sunduğunu hatırlattı.

Kanun teklifi ile hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bahçeli, düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığının detaylı şekilde belirlendiğini vurguladı.

Bahçeli teklif ile hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde 5 yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılmasının amaçlandığını kaydetti.

"SAYGI DUYUYORUZ"

MHP'nin kanun teklifinin madde gerekçeleri ile temelini teşkil eden hukuki gerçeklerinin açık, net ve şeffaf olduğunu vurgulayan Bahçeli, şu görüşlerini paylaştı:

"Toplam 7 maddelik kanun teklifimizin bir yılı aşan süredir pek çok tartışmaya konu olduğu da herkesin malumudur. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü halde bulunan insanlarımızın ve ailelerinin büyük desteğini alan ve beklentileri tırmandıran kanun teklifimizle ilgili bugüne kadar sonuç alınamadığı da meydandadır. Yargı Reform Strateji Belgesi çerçevesinde ikinci yargı paketi hazırlıkları sürerken tartışmaların ve yorumların seyrinde de canlılık gözümüzden kaçmamıştır. Bu durum son derece doğal ve normaldir. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2 Aralık 2019 tarihinde AK Parti Merkez Yönetim Kurulunda Adalet Bakanı'na 6 suça asla indirim yapılmaması hususunda talimat verdiği de bugünkü gazetelerde yer bulmuştur. Bunlar arasında; terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suç başlıkları öne çıkmıştır. MHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararına elbette saygı duymaktadır."

"SÖZÜMÜZÜ UNUTMAYACAĞIZ"

Bahçeli, ceza indirimiyle ilgili yeni gelişmelerin 2 Aralık tarihinde yapılan AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda da ele alındığını ve parti görüşü olarak somutlaştığının anlaşıldığını belirtti.

Bazı çevrelerin MHP'yi gündeme yansıyan suçlarla ima ve ihsas yoluyla ilişkilendirmesini ve töhmet altına bırakmasının adil ve hakkaniyetli bir tutum olmayacağını kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Partimizin ceza indirimine nasıl baktığı, neleri amaçladığı bellidir, bilinmektedir. Yanlış anlamalara, çelişkili anlaşılmalara müsait bir siyasal ve toplumsal vasat ortaya çıkmıştır. MHP'nin, mesela cinsel istismar veya terör suçlarına nasıl yaklaştığı, kuşku ve tartışma götürmeyecek aleniliktedir. Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim."

AK Parti'nin ikinci yargı paketini TBMM'den geçirecek siyasal çoğunluğa sahip olduğunu hatırlatan Bahçeli, "Kaldı ki MHP'nin TBMM'ye sunduğu teklifini, 49 milletvekiliyle kanunlaştırmaya sayısal gücü yeterli değildir. Türk milleti partimize yeterli destek ve milletvekili sayısını verdiği gün ceza indirimiyle ilgili kanun teklifimiz için gereken her şey yapılacak, verdiğimiz söz mutlaka tutulacaktır. MHP ilkeli, iradeli, sorumlu, ahlaklı ve akıl dolu siyasi duruşundan taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın sorgulanmasına ve yıpranmasına müsaade etmeden mücadelesine kararlıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli, "Hiçbir sözümüzü unutmayacağız, hiçbir vaadimizden sapma göstermeyeceğiz. Çünkü biz, Türk ve Türkiye sevdalısı milliyetçi, ülkücü hareketiz." ifadelerini kullandı.

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