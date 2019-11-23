Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi olacak mı?
Binlerce tutuklu ve tutuklu yakınının ilgiyle takip ettiği af yasası ya da ceza infaz indirimi çalışması hakkındaki araştırmalar, yeni yılın son ayına kısa bir süre kala gündemden düşmüyor. Bu kapsamda bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuya ilişkin detayları internette sorguluyor. Peki, Af yasasında son durum ne? Ceza infaz indirimi olacak mı?
Belirli suçlardan hüküm giyenleri kapsaması planlanan ceza infaz indirimi konusundaki son gelişmeler, vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. İşte, son günlerin popüler konusu ceza infaz indirimi hakkında ayrıntılar...
Adalet Bakanı Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimi çalışması olmadığını belirterek, "O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek." dedi.
Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.
MHP'nin ceza indirimine ilişkin teklifinin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Gül, bu konuların siyasi partilerin iradesiyle oluşacağını, kendilerinin bir şey söyleme imkanlarının bulunmadığını söyledi.
Gül, cezaevlerinin mevcudunu rahatlatacak bir düzenlemenin olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Meclisin bu konudaki takdirini idarenin uygulayacağını ifade etti. Abdulhamit Gül, yargı reformunda yer alacak konuların özellikle, "yapanın yanına kar kalan bazı hususlarla ilgili" olduğunu kaydetti.
DEVLET BAHÇELİ NE DEDİ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kamuoyunda uzun süredir gündeme gelen af konusunda açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, yargı paketlerinde ceza indirimi konusuna liderlerin karar vereceği yolundaki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hayır efendim; basına yansıyan değerlendirmelerle biz yorum getirmiyoruz. Ama ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Mesela Feti Bey aynı sorumlulukla çalışmalarını sürdürüyor, diyalog içerisinde oluyor. Diğer partilerle de görüşme ihtiyacı doğarsa da görüşebilirler." karşılığını verdi.
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