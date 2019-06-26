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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 15:15, Son Güncelleme:

Af yasası ne zaman çıkacak?

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Af yasası ne zaman çıkacak?

Askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu gelişmenin ardından, kamuoyunda beklenti içinde olunan ve 'Af yasası' olarak da bilinen 'ceza indirimi çalışmaları'nda son durumun ne olduğu merak konusu oldu. Peki, af yasası ne zaman çıkar?

Cezaevlerinde mahkum olan vatandaşları ilgilendiren af konusu, gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Yüz binlerce vatandaş, konuya ilişkin çalışmalara dair detayları ve son gelişmeler ile siyasilerin açıklamalarını merak ediyor. İşte, af meselesiyle ilgili son gelişmeler...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, af yasası beklentisine ilişkin, katıldığı televizyon programında 'Zannediyorum yakın bir dönem içinde ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak' değerlendirmesinde bulundu. İşte, Bakan Soylu’nun açıklamasının tamamı…

Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."

CUMHURBAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir tartışılan ve son günlerde yeniden gündeme gelen af konusu ile ilgili şunları söylemişti;

"Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN “AF” AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın infaz sisteminde değişikliğin gündeme geleceği yönündeki açıklamaları ve MHP'nin de bu yöndeki teklifi olduğunun anımsatılması üzerine Bahçeli, şöyle konuştu:

"Şu an Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yeni yeni reform çalışmaları ve bunun hazırlıkları başlamıştır. Bunun ilk işareti yargıda kendini göstermiştir. Yargının üzerinde çok yönlü tartışmalar vardır. Bu tartışmaları ortadan kaldırabilmek için yapısal reformların ilk adımı burada atılmıştır. Buna başlamışken sonlandırmak lazım. Biz böyle bir reform hareketini olumlu görmekteyiz. Çok yönlü değerlendirerek, çok yönlü istişarelerle yargıyı tartışmadan çıkarabilecek ve Türkiye'de adaletle beraber yaşamasını öğretebilecek bir yapının çıkması lazımdır. Bu arada daha evvelden af yasası üzerinde Feti Yıldız Beyefendinin vermiş olduğu bir yasa teklifi Meclis'te bulunmaktadır. Bu reform hareketleri içerisinde Meclisteki bu metin de ele alınır, birlikte değerlendirilirse belki daha hayırlı adımlar atılmış olur."

NE ZAMAN ÇIKACAK?                                       

Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü ceza indirimi çalışmalarının devam ettiği biliniyor. Konuya ilişkin, ilgili kurum ya da kişilerden resmi açıklamalar geldikçe, detaylarına haberimizde yer vereceğiz.

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