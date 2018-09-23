Af yanıtı: Gelsin bakarız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAf yanıtı: Gelsin bakarız
GeriGündem Af yanıtı: Gelsin bakarız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU - İSTANBUL
23.09.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

Af yanıtı: Gelsin bakarız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Af yanıtı: Gelsin bakarız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP’nin bugün TBMM’ye sunacağı af teklifi paketiyle ilgili olarak, “Şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Gelsin, görüşürüz, bakarız. Atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız” dedi.
Birleşmiş Milletler’in 73. Genel Kurulu’na katılmak için New York’a hareketinden önce dün Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde açıklama yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

ŞAHISLAR AFFEDER

AF tasarısıyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur: Bunu daha önce de malum, açıkladım. Af konusu, eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa, devletin buna af yetkisi olabilir. Fakat, şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mağdur, mazlum insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki, bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş, kardeşi öldürülmüş, öyle veya böyle devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu, aynı şekilde edebilir miyiz?

Af yanıtı: Gelsin bakarız

ARKADAŞLAR ÇALIŞIR

Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan Z’ye Meclis’e gönderildiğine göre, bunların üzerinde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilir adım varsa üzerinde durulur. Şu anda TV’lerde konuşulanlara bakıldığı zaman, bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu. Ve devletle alakası olan 162 bin kişi... Bunların devletin alakası noktasında ben arkadaşlarımıza sordum; ‘Böyle devlete karşı işlenmiş bu tür, bu sayıda bir suç söz konusu değil’ dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız, ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız. Veya nereye kadar, ne kadarı, ayrı bir konu. Bunların üzerinde çalışırız.

İTTİFAK YORUMU

(MHP ile ittifakla ilgili) Şu anda seçimlere bayağı uzun bir zaman var. Bu zaman dilimi içerisinde, biz liderler olarak, görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın genel başkanın ifade ettiği gibi, oradan görevlendirilecek olan bir arkadaşa karşı; aynı şekilde ben de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımı, hatta genel başkan vekilimi de görevlendirdim. Eğer bir değil iki kişi olacak olursa, bu görevlendirilecek kişiler, genel başkan vekilim ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcım bu işe hazır. Ve onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da yine muhteva nedir, içerik nedir? Bunların bilinmesi lazım.

HAZIRLIĞIMIZ SÜRÜYOR

AK Parti olarak bizim şu anda bütün hedefimiz, bunu son il başkanları toplantısında da arkadaşlarımıza söyledik. Tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Böyle bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olacağına inanırız.

BÖLGE RAHATLAMIŞ OLDU

Düne kadar Rusya’dan gelen bir heyet, burada heyetlerimizle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde, detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bildiğiniz gibi, bizim orada bir 10 maddelik metin ki, bunları savunma bakanlarımız imzalamıştı. Bu metin üzerinde çalışmaları yine arkadaşlarımız detaylandırdı. Tabii orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinslerinin vesaire, bütün bunlar, bu arkadaşlarımızın yapmış oldukları detay çalışmalarda gizli. Bunları gerek dışişleri bakanlarımız, gerek savunma bakanlarımız, gerekse MİT başkanlığımız kendi elemanlarıyla takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetle, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz. Çünkü 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib’de siviller burayı nasıl terk edecekler? Terk edecekleri zaman gidecekleri yer neresi? Yine Türkiye. Zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Büyük mülteci akınını Türkiye’nin üstlenmesi kolay değildi. Böyle bir barışın, anlaşmanın sağlanması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki, bu süreci başarılı şekilde sürdürürüz.”

ABD’DEN SONRA ALMANYA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili detayları da açıkladı. Bugün BM üyesi ülke liderleriyle ‘Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği’ne katılacağını söyleyen Erdoğan, “Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceğim. İnsani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz” diye konuştu. Amerikalı yatırımcılarla bir araya geleceğini vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” dedi. ABD ziyaretini tamamladıktan sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Devlet ziyareti niteliğinde olacak. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi akabinde, yurtdışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir. Almanya’nın gerek AB’ye tam üyeliğimiz, gerek gümrük birliğinin genişletilmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisinin tanınması süreçlerinde yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz.”

ERTELEME YOK AÇILIŞ 29 EKİM’DE

“(3. havalimanının açılışının ertelendiğine dair haberler hatırlatılınca) Ben şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey oraya iniş kalkışlarda, iç hatlarda kaç uçak, dış hatlarda kaç uçak, bunların planlaması THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler neticesinde olacaktır. Bir anda Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var bunun. 29 Ekim şu anda oranın açılmış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Daha önce bizzat oraya indik. Bir de terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel. Hatta beraber indiğimiz pilot arkadaşlara sorduğumda da onlar da pistin kaliteli olduğundan bahsetti. Bu pistlerin sayısı da artacak. Onun çalışmaları da devam ediyor”.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Af yanıtı: Gelsin bakarız

Türkiye'nin yardımcısı İdlib halkı olacak

Gizli tanık: ‘Ulaş’ı döverken radyonun sesini açtılar’

Suikasttan 10 saat 16 dakika önce