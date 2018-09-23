Af yanıtı: Gelsin bakarız

ŞAHISLAR AFFEDER

“AF tasarısıyla ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk. Fakat bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur: Bunu daha önce de malum, açıkladım. Af konusu, eğer bir suç devlete karşı işleniyorsa, devletin buna af yetkisi olabilir. Fakat, şahıslara karşı işleniyorsa, bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci, o şahısların, mağdur, mazlum insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi devlet olarak kendimize alamayız. Düşünün ki, bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş, kardeşi öldürülmüş, öyle veya böyle devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz? O yetki ancak o ailenin kendine aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık, şu, bu, aynı şekilde edebilir miyiz?

ARKADAŞLAR ÇALIŞIR

Bu afla ilgili talebin içeriği A’dan Z’ye Meclis’e gönderildiğine göre, bunların üzerinde arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar. Bakılır, atılabilir adım varsa üzerinde durulur. Şu anda TV’lerde konuşulanlara bakıldığı zaman, bunlar genelde kişileri de ilgilendiren bir konu. Ve devletle alakası olan 162 bin kişi... Bunların devletin alakası noktasında ben arkadaşlarımıza sordum; ‘Böyle devlete karşı işlenmiş bu tür, bu sayıda bir suç söz konusu değil’ dediler. Gelsin, görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız, ona göre de atılabilecek adımlar varsa, buna göre atarız. Veya nereye kadar, ne kadarı, ayrı bir konu. Bunların üzerinde çalışırız.

İTTİFAK YORUMU

(MHP ile ittifakla ilgili) Şu anda seçimlere bayağı uzun bir zaman var. Bu zaman dilimi içerisinde, biz liderler olarak, görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın genel başkanın ifade ettiği gibi, oradan görevlendirilecek olan bir arkadaşa karşı; aynı şekilde ben de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımı, hatta genel başkan vekilimi de görevlendirdim. Eğer bir değil iki kişi olacak olursa, bu görevlendirilecek kişiler, genel başkan vekilim ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcım bu işe hazır. Ve onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da yine muhteva nedir, içerik nedir? Bunların bilinmesi lazım.

HAZIRLIĞIMIZ SÜRÜYOR

AK Parti olarak bizim şu anda bütün hedefimiz, bunu son il başkanları toplantısında da arkadaşlarımıza söyledik. Tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonraki süreçte de aynı hassasiyeti tabii ki koruruz. Böyle bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının da ülkenin geleceği açısından faydalı olacağına inanırız.

BÖLGE RAHATLAMIŞ OLDU

Düne kadar Rusya’dan gelen bir heyet, burada heyetlerimizle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde, detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bildiğiniz gibi, bizim orada bir 10 maddelik metin ki, bunları savunma bakanlarımız imzalamıştı. Bu metin üzerinde çalışmaları yine arkadaşlarımız detaylandırdı. Tabii orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinslerinin vesaire, bütün bunlar, bu arkadaşlarımızın yapmış oldukları detay çalışmalarda gizli. Bunları gerek dışişleri bakanlarımız, gerek savunma bakanlarımız, gerekse MİT başkanlığımız kendi elemanlarıyla takibini yapıyorlar. En kısa zamanda inşallah en isabetle, en hayırlı ne olacaksa, bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz. Çünkü 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib’de siviller burayı nasıl terk edecekler? Terk edecekleri zaman gidecekleri yer neresi? Yine Türkiye. Zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Büyük mülteci akınını Türkiye’nin üstlenmesi kolay değildi. Böyle bir barışın, anlaşmanın sağlanması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki, bu süreci başarılı şekilde sürdürürüz.”

ABD’DEN SONRA ALMANYA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ABD ziyaretiyle ilgili detayları da açıkladı. Bugün BM üyesi ülke liderleriyle ‘Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli Etkinliği’ne katılacağını söyleyen Erdoğan, “Salı günü BM Genel Kurulu’na hitap edeceğim. İnsani krizlere dikkat çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Suriye’deki gelişmelere dikkat çekeceğiz” diye konuştu. Amerikalı yatırımcılarla bir araya geleceğini vurgulayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la görüşüp görüşmeyeceğiyle ilgili, “ABD tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil” dedi. ABD ziyaretini tamamladıktan sonra Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier’in davetine icabetle 27-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’yı ziyaret edeceğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti: “Devlet ziyareti niteliğinde olacak. Aynı zamanda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi akabinde, yurtdışına yapacağımız ilk devlet ziyaretini teşkil edecektir. Almanya’nın gerek AB’ye tam üyeliğimiz, gerek gümrük birliğinin genişletilmesi ve Türk vatandaşlarına vize serbestisinin tanınması süreçlerinde yapıcı bir rol üstlenmesini de bekliyoruz.”

ERTELEME YOK AÇILIŞ 29 EKİM’DE

“(3. havalimanının açılışının ertelendiğine dair haberler hatırlatılınca) Ben şimdi sizden duyuyorum. Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz dün zaten oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim’de inşallah açılışını yapacağız. Ama nedir? Peyderpey oraya iniş kalkışlarda, iç hatlarda kaç uçak, dış hatlarda kaç uçak, bunların planlaması THY’nin İGA ile yapacağı görüşmeler neticesinde olacaktır. Bir anda Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var bunun. 29 Ekim şu anda oranın açılmış tarihidir. Test çalışmalarını Teknofest’te yaptık. Daha önce bizzat oraya indik. Bir de terminal binası her şeyiyle hazır durumda. Pist gayet güzel. Hatta beraber indiğimiz pilot arkadaşlara sorduğumda da onlar da pistin kaliteli olduğundan bahsetti. Bu pistlerin sayısı da artacak. Onun çalışmaları da devam ediyor”.