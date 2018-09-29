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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.09.2018 - 01:41, Son Güncelleme:

Af teklifini hukukçular yorumladı... Aylan affeder mi?

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Af teklifini hukukçular yorumladı... Aylan affeder mi?

MHP’nin af teklifi hem siyaset hem hukuk açısından önemli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Affın kapsamına giren maddeler incelenirken, kamuoyunda infial yaratan davalarda yargılananların da bu aftan yararlanma olasılığı tartışma yarattı.

SİYASİ partiler ve hukukçular, MHP’nin af teklifini kapsam dışı maddeler değil kapsama giren maddeler üzerinden incelemeye başladı. AK Parti’nin yanı sıra CHP ve İYİ Parti’nin hukukçuları, Adalet Bakanlığı bürokratları ve TBMM Adalet Komisyonu uzmanları, af teklifinin kapsamında yer alan örnek davaları da inceliyor. Sadece suç örgütü yöneticiliğinden mahkûm olan Alaaddin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz ile bazı ünlü sanatçıların cezaları üzerinden tartışılan af teklifinin kamuoyunu derinden yaralayan, infial yaratan, dünyanın gözünün Türkiye’ye çevrilmesine neden olan çok sayıda önemli davanın sanıklarını da kapsayacağı iddia ediliyor. Siyasi hukukçular, af kapsamındaki maddeleri tarayarak kamuoyuna mal olan davalar ve sonuçlarıyla ilgili de değerlendirme yapıyor. TBMM gündemine gelmesi durumunda sanık ve mahkûmlarının kurtulacağı iddia edilen bazı davalar şunlar:

SOMA FACİASI
Af teklifine göre, taksirle ölüme sebebiyet verme, emir ve talimatlara aykırı çalıştırmak gibi suçlar da kapsama girdiği için, 13 Mayıs 2014’te Manisa Soma’da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan facianın sorumluları da kapsama girecek. Aynı hüküm nedeniyle Kahramanmaraş’taki Çöllolar kömür sahasında 11 madencinin öldüğü göçükle ilgili davada sorumlu tutulanlar ile Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında, kömür madeninde su baskını sonucu 18 maden işçinin hayatını kaybettiği davanın sanıkları da bu kapsamda değerlendirilecek.

AYLAN BEBEK DAVASI
İnsan tacirlerine verilen cezalara ilişkin hükümler de affa gireceği için dünyanın gözünün Suriye’den kaçarken hayatlarını kaybeden insanlara çevrilmesine neden olan Aylan bebeğin Ege kıyılarındaki ölümüne ilişkin dava da bu kapsamda yer alacak.
Adana Aladağ’da Süleymancılar’a ait kız öğrenci yurdunda 11’i çocuk 12 kişinin yanarak ölmesine neden olan dava da bu af kapsamında değerlendirilecek. Yangınla ilgili görülen duruşmada yakın zamanda bazı sanıkların tahliye edilmesi kamuoyunun tepkisine neden olmuş ve aileler isyan etmişti.

ÇOCUK GELİNLER
AF teklifi nedeniyle gündeme gelecek önemli bir dava konusu da ‘çocuk gelinler’ olacak. Reşit olmayan kız çocuklarıyla evlenenlerle ilgili ceza indirimi daha önce de gündeme gelmiş ancak tepkiler nedeniyle geri adım atılmıştı. Hukukçular, aynı yaşta olan çocukların evliliğiyle küçük yaşta kızlarla evlenen ve arada büyük yaş farkı olanların davalarının farklı değerlendirilmesini istemişti. Bu hükmün de af kapsamına gireceği, özellikle taşrada 10-14 yaş arasındaki kız çocuklarıyla evlenen 40-50 yaş aralığındaki sanıkların aftan yararlanacağı iddia ediliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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