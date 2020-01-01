İsmail SAYMAZ
Haber Giriş: 01.01.2020 - 08:00,
Af gibi ceza
İstanbul’da Caner Taybakan’ın kullandığı Metro Turizm’e ait 22 AT 573 plakalı otobüs, 31 Ocak 2019 gecesi saat 23.40’ta D-20 Hasdal Karayolu’nda seyrederken, girmesi gereken sol şeridi kaçırdı.
Sol şeride geçmeyi deneyen Taybakan, direksiyon hâkimiyetini kaybedip otobüsü devirdi. Kazada Mustafa Doğan (66), eşi Gülşen Doğan (58) ile Pelin Yıldırım (42) öldü, 16 kişi yaralandı. Taybakan’a, taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açmak suçlamasından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 14 Ocak 2020’ye bırakıldı.
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