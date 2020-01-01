Af gibi ceza

Sol şeride geçmeyi deneyen Taybakan, direksiyon hâkimiyetini kaybedip otobüsü devirdi. Kazada Mustafa Doğan (66), eşi Gülşen Doğan (58) ile Pelin Yıldırım (42) öldü, 16 kişi yaralandı. Taybakan’a, taksirle birden çok kişinin ölümü ve yaralanmasına yol açmak suçlamasından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 14 Ocak 2020’ye bırakıldı.