"Af düşüncemiz kesinlikle yok"

FAİZLER FARKLI GELİŞECEK

“(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af konusundaki açıklamaları) Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi, kendisine ait bir taleptir, tekliftir. Ama bizim şu anda hükümetimizle, böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok.

(Kamu bankalarının konut kredisinde faizi düşürme kararı) Benim faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor, olacak. Hele hele, 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de oranı da çok daha farklı şekilde gelişecek. Çünkü, ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası-babası olarak görüyorum. Ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla yaptığımız son toplantıda attığımız adımlar, hemen tesirini gösterdi. Ve şu anda işte 0.98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile hemen konut satışlarını etkiledi. Bunlar gerçek. Bizim bunlara kör olmak gibi bir garipliğimiz olamaz.

Ama, birileri gibi de ‘bedava konut, daire verelim’... Böyle bir şey yok. Bedava konut dağıtacaklarmış. Nasıl oluyor bu iş? Ama milletim herhalde bunları yutmayacaktır.

BİZE DOKUNANA DOKUNURUZ

(Suriye’deki İsrail-İran çatışması ve Türkiye’nin Suriye’deki askeri pozisyonu) Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana, biz dokunuruz. Ama bize dokunmayanla herhangi bir işimiz olmaz. Biz, terör örgütüyle mücadelemizi verdik, vermeye devam edeceğiz.

PARTİDE HÜCRE YENİLENMESİ

(AK Parti’de milletvekili listelerinin belirlenmesindeki kriterler) Yeni isimler noktasında, bu adeta iki kere iki dört. Biz biliyorsunuz hücre yenilemesini siyasette başaran bir partiyiz. Ve mevcutla yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli olarak yenileyen, güçlendiren; nerede eksiklerimiz var, gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa, bunları gidermek suretiyle, yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız.

FALSO YAPANLARLA YÜRÜMEYİZ

Biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Yani siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş arkadaşlarımız, kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple, kadroyla yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa, tabii ki onlarla yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek bizim için çok önemli.”