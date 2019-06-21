Af çıkacak mı? Af meselesiyle ilgili son gelişmeler
Cezaevlerinde kalan yüz binlerce mahkumun ve onlarının yakınının ilgiyle takip ettiği af meselesi, son günlerde gündeme gelmeye devam ediyor. Konuya dair geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamanın ardından son olarak Süleyman Soylu konuştu. Peki, Af çıkacak mı? Af meselesiyle ilgili son gelişmeler neler?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, af yasası beklentisine ilişkin, katıldığı televizyon programında 'Zannediyorum yakın bir dönem içinde ceza indirimiyle karşı karşıya kalınacak' değerlendirmesinde bulundu. İşte, Bakan Soylu’nun açıklamasının tamamı…
Af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığıyla beraber çalıştıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti:
"Adalet Bakanlığının daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Ona ait bir noktaya geldi. Zannediyorum yakın bir dönem içerisinde böyle bir ceza indirimle karşı karşıya kalınacak. Biraz çalışıldı. Son 1-2 haftada da tekrar bir değerlendirmeler yapıldı. Ancak Adalet Bakanlığı bu konuda hakikaten dört başı mamur, bizim de içinde olduğumuz bir çalışma gerçekleştiriyor. Patronajı Adalet Bakanlığında. İnanıyorum ki yakın bir zamanda ortaya çıkacaktır."
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