'Adres Paylaşım Sistemi' üzerinden yapılacak adres teyidi hangi durumlarda ve şekilde yapılır?

Yükümlü ile gerçek kişi müşteri arasında gerek 01.04.2008 tarihinden önce gerekse de bu tarihten sonra tesis edilmiş sürekli iş ilişkisi kapsamında adres bilgilerinin teyit edileceği belgeler, 7 sıra nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nin 4 üncü bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir.

5 sıra nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nin (3.1.) bölümünde ise sürekli iş ilişkisi tesisinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen gerçek kişilerle ilgili kimlik tespiti kapsamında beyan edilen adresin doğruluğunun, e-Devlet veri tabanlarından yararlanmak suretiyle de (elektronik görüntüsü alınarak) teyit edilebileceği belirtilmiştir.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında, 28.02.2009 tarihli ve 27155 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5838 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin ondördüncü fıkrasıyla yapılan değişiklikle bankaların, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki “Adres Paylaşım Sistemi”nden yararlanabilmelerine imkan tanınmıştır.

Bu bakımdan müşteri tarafından beyan edilmiş olan adres bilgisinin, gerek 7 sıra nolu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği'nin 4 üncü bölümünde belirtilen yöntemlerle gerekse T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki “Adres Paylaşım Sistemi”nden yararlanılarak teyidi mümkün bulunmaktadır.

01/04/2008 tarihi itibariyle mevcut sürekli iş ilişkisi tesis edilmiş müşterilerle ilgili olarak Tedbirler Yönetmeliği'nin Geçici 2 nci maddesi gereğince yapılması gereken adres bilgilerinin güncelleştirilmesi işleminde, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü nezdindeki “Adres Paylaşım Sistemi”nde yer alan bilgilerin alınması da adres bilgisinin teyidi bakımından yeterli olacaktır. Ancak, Tedbirler Yönetmeliği'nin 19 uncu maddesi uyarınca finansal kuruluşlar, bu kapsamdaki müşterilerinin durumlarını ve işlemlerini izleme ve müşteri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutma yükümlülüklerini de göz önünde bulundurmak zorundadırlar.

Teyit için “Adres Paylaşım Sistemi”nin kullanıldığı durumlarda; “Adres Paylaşım Sistemi”nden müşteri adres bilgilerinin elektronik görüntüsünün alınması yanında, bu bilgiler ile bu bilgilerin anılan sistemden alındığına dair “Adres Paylaşım Sistemi”ne erişim (log) kayıtlarının bankaların veri tabanına kaydedilmesi suretiyle de teyit işleminin gerçekleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Gerçek kişilerde adres ve iletişim bilgilerinin teyidi ne zaman yapılacaktır?

Sürekli iş ilişkisi tesisinde gerçek kişiler tarafından beyan edilen adres ve iletişim bilgilerinin iş ilişkisi tesisinden itibaren en geç 10 iş günü içinde teyit edilmesi gerekmektedir. (Konuya ilişkin açıklama 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliğinden önceki düzenlemeye ilişkindir. Yönetmeliğin 5/3 fıkrasında yapılan değişiklikle adres teyidindeki 10 günlük süre kaldırılarak iş ilişkisi tesisinden önce tamamlanması,19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle de diğer iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.)

Telefon veya faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidi nasıl yapılacaktır?

Telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin teyidi yalnızca sürekli iş ilişkisinin tesisi halinde söz konusudur. Alınan iletişim bilgilerinin teyidi bu araçları kullanarak ilgiliyle irtibat kurmak suretiyle yapılır. Müşterinin telefon ve faks numarası ile elektronik posta adresinin her birinin birden fazla olması durumunda bunlardan birinin teyidinin yapılması yeterlidir. (Konuya ilişkin açıklama 02.01.2010 tarihli ve 27450 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tedbirler Yönetmeliği değişikliğinden önceki düzenlemeye ilişkindir. Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle söz konusu iletişim bilgilerinin teyidinin risk temelli yaklaşım çerçevesinde gerektiğinde yapılması öngörülmüştür.)