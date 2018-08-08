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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.08.2018 - 06:08, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı

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Adnan Oktar'la ilgili İlginç ifade! İki kardeşle imam nikahı

Adnan Oktar'ın İzmirli kedicik kardeşlerle evli olduğu ve aynı örgüt içinde olan annelerine de sevgilim diye hitap ettiği ileri sürüldü.

 

İstanbul'da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren bir müşteki, Oktar'ın dini kendine göre değiştirdiğini, birçok sapkın fikri dini hükümmüş gibi lanse ettiğini ileri sürdü. Yapılan operasyon öncesinde Emniyet'e gelerek müşteki sıfatı ile ifade veren H.U. ifadesinde inanılmaz şeyler anlattı. Müşteki, "Adnan Oktar'ın çarpıttığı Kur'an hükümleri; namazın iki vakit olduğunu söyler ve cemaatte bu şekilde uygulanır. Namazda Kur'an ayetlerinden okunmaz, sadece tespih yapılır. Abdestte ayak yıkanmaz, kuru şekilde mesh edilir, baş da kuru şekilde mesh edilir. Başörtüsünün Kur'an'da olmadığını, bikininin tesettür için yeterli olduğunu söyler" ifadelerini kullandı.

İKİ ÖZ KARDEŞLE EVLİ

Oktar'ın, cemaatten yüzlerce kızı kendince imam nikahı ile aldığını aktaran müşteki H.U, "İki öz kız kardeşle aynı anda evlidir ve bu Kur'an'da açıkça yasaklanmasına rağmen kendince bir açıklama getirir. Annesi genç olan kızların, örneğin cariye olarak aldığı İzmirli kediciklerinin annelerine de sevgilim diye hitap eder, boyunlarından nabızlarına bakar. Kendisi dışında kimsenin evlenmesine izin vermez. Kendisi de imam nikahıyla evlenir. Evlilikte kendisi için bir sayı sınırı yoktur. Yüzlerce kadını cariye olarak almıştır" dedi.

KURBAN DA KESMEZ

Şarap ve şampanya dışında tüm içkilerin helal olduğunu söyleyen Oktar'ın, sürekli viski ya da votka içtiğini anlatan müşteki, "Kurban kesmeye inanmaz. Peygambere itaat edilmesiyle ilgili tüm ayetleri kendisi için uygulatır. 'Peygambere itaat Allah'a itaattir' ayetleri Adnan Oktar için uygulanır. Kendisine kesin itaat bekler" açıklamasını yaptı. (YENİ ASIR)

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