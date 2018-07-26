Adnan Oktar'ın öğrenci tuzağı
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 3 kadının meslekleri, örgütün üniversiteli gençleri hedef aldığı iddiasını gündeme getirdi.
Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda tutuklanan 169 kişiden 3'ü, örgütün gençlere ulaşmak için özel strateji geliştirdiği şüphesini doğurdu.
Tutuklanan Ebru Barutçu, Sermin Karakale ve Ebru Fişek'in özel bir üniversitede görev yapıyor olmaları, örgütün varlıklı ailelerin gençlerine ulaşmak için çalıştığı iddiasını gündeme getirdi.
Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Ebru Barutçu’nun özel üniversitede rektörün özel kalemi olarak çalıştığı, Sermin Karakale’nin aynı üniversite tıp fakültesi yardımcı dekanı, Ebru Fişek’in ise mühendislik fakültesi dekanlığı idari koordinatörü olarak görev yaptıkları tespit edildi.
Üç kadının özellikle örgütün üniversite öğrencilerine ulaşma konusunda strateji güttüğü ve bu konuda örgütün çalışmalarını yönlendirdikleri üzerinde duruluyor.
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