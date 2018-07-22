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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 07:34, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın banka raporları geldi... Serveti 1 milyar dolar

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Adnan Oktar'ın banka raporları geldi... Serveti 1 milyar dolar

Adnan Oktar ve ekibinin serveti dudak uçuklatıyor. MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) gönderdiği raporların ardından düğmeye basan polisin yaptığı incelemelere göre Oktar’ın serveti 1 milyar dolara yaklaşıyor.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yeni detaylar oraya çıktı. Casusluk, çocuklara cinsel istismar, inanç istismarı gibi bir çok suç tespit edilen Adnan Oktar’ın örgüte zorla kazandırılan kadınları ruh ve akıl sağlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar vererek köle haline getirdiği iddia edildi. Mağdur ve müşteki ifadelerinden yola çıkan emniyet birimleri, örgüt lideri Adnan Oktar ve gözaltındaki herkesten kan örnekleri aldırdı. Operasyondan sonra sağlık kontrolüne çıkarılan örgüt üyelerinden kan örnekleri alınarak analize gönderildiği öğrenildi.

BANKA RAPORLARI GELDİ

Yeni Şafak Gazetesi'nden Şahin Şen'in haberine göre; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporla operasyonun startını veren polis ekipleri, Oktar ve üyelerinin banka hesaplarını da inceleme altına aldı. İlk belirlemelere göre 200 milyon dolar serveti bulunan Oktar’ın servetinin daha fazla olduğu öne sürüldü. Bankalardan gelen hesap raporlarını değerlendiren polis, Oktar’ın servetinin 1 milyar dolara yakın bir rakama ulaşacağını öngörüyor. Öte yandan örgütün, maddi gücünü kullandığı bazı üyelerini örgütten attığı öne sürüldü. Kandırılarak örgüte üye yapılan bazı kadınların mal varlıklarını kaybettikten sonra örgütten çıkarıldığı ve bu kadınların intiharın eşiğine geldiği tespit edildi.

GÜLEN’LE AYNI DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTI

Adnan Oktar’a sorguda kaldığı 13 saat boyunca çeşitli sorular yönelten Mali Suçlarla Mücadele polisi, özelikle 1980 öncesine ilişkin sorduğu sorulara yanıt alamadı. Kaçamak cevap veren Oktar’ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri terörist Fetullah Gülen’le birlikte 1980 yılında Darwinizm karşıtı sempozyum ve konferanslarda boy gösterdiği ortaya çıktı. Fetullah Gülen ve Adnan Oktar’ın verdiği bu konferansları Katolik kilisesinin desteklediği ve Oktar’ın yazdığı Darwinizm karşıtı kitapları Katolik kilisesinin desteğiyle bastığı belirlendi.

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