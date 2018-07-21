Adnan Oktar'ın ağabeyi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.07.2018 - 07:28, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'ın ağabeyi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler...

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Adnan Oktar'ın ağabeyi ilk kez konuştu! Dikkat çeken sözler...

Kanal D Haber, Adnan Oktar’ın Hatay’da yaşayan ağabeyini buldu. Ağabey Oktar, gazetecilerin sorularına tepki göstererek 'Siz ilk defa mı görüyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece şerefli, vatansever, milliyetçi, Atatürkçü bir delikanlı. Ne yanlışını gördünüz de iftira atıyorsunuz? Örgüt diye bir şey yok kardeşim. Gazeteci olarak haddini bil, çirkin konuşuyorsun' dedi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kenan Oktar, tutuklanan ağabeyiyle ilgili ilk kez Hatay'da Kanal D'ye konuştu.

Ağabey Oktar, gazetecilerin sorularına tepki göstererek 'Siz ilk defa mı görüyorsunuz? Ta 1979-80'den beri son derece şerefli, vatansever, milliyetçi, Atatürkçü bir delikanlı. Ne yanlışını gördünüz de iftira atıyorsunuz? Örgüt diye bir şey yok kardeşim. Gazeteci olarak haddini bil, çirkin konuşuyorsun' dedi.

HAKARET ETTİ

Oktar, 'Sizinle şu an konuşamayacağım, neden ille çarpıtıyorsunuz. Çok ciddi iftira atıyorsunuz. Ya korkunç bir olay bu yaptığınız. Bir nevi yargısız infaz gibi. Ne bu medya terörü. Ben de size sorayım, ben de gazeteciyim, ben de size soruyorum. Niye yalan haber yapıyorsunuz? İftira atıyorsunuz' dedi.

'BEN İSTEDİĞİMİ ANLATACAĞIM'

Ağabey Oktar konuşmasının devamında, 'Hepsi yalan atıyorsunuz. Bakın siz savcı değilsiniz, ben size soruyorum. Daha sonucu belli olmamış siz resmen şey gibi, açık söyleyeyim medyanın çoğunluğu mahalledeki köpekler gibi aynı kişiye saldırıyorsunuz, utanmıyorsunuz' dedi.

Şimdi devamlı öne sürmeyin bakın o olmaz. Bu bir iftira. Hayır siz sorup beni sorguya çekmeyeceksiniz. Ben istediğimi anlatacağım. Kenan Oktar, 'Başhekim çağırıyor' diyerek gazetecilerin yanından hızla uzaklaştı.

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