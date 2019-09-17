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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.09.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler: 'Akli yargıları sapık'

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Adnan Oktar'a zehir zemberek sözler: 'Akli yargıları sapık'

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada müşteki olarak yer alan Fırat Develioğlu, "Örgüt lideriyle çok vakit geçirdim. Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım." dedi.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davada davada, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda devam ediliyor.
Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan ve mühendis olduğunu belirten Develioğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 20 yıl önce örgütten ayrıldığını ancak örgütün hala peşini bırakmadığını söyledi.

Örgüt üyelerinin hala birtakım iftira ve şantajlarla istikballerini karartmaya çalıştığını öne süren Develioğlu, "Daha bugün bile hakkımızda türlü zırvayla, bunların kaçak göçek internet siteleriyle iftiralar, karalama, şantaj, tehdit yapıyorlar. İstikbalimizi karartacaklarını düşünüyorlar. Buradayız, ayaktayız. Birtakım insanlara zarar vermediler mi? Verebiliyorlar. Biz de birinci refleksimiz olarak Türk adaletine gittik. Adalet de gereğini yaptı, operasyon yaptı. Daha örgütün kaçak ve yurt dışındaki uzantıları var. İçerideki dosyanın durumuna göre anlıyoruz ki çok ağır cezalar çıkacak. Çünkü deliller duruyor. Bir şekilde bu örgüt bitecektir. Bitince de Türkiye rahat edecektir." diye konuştu.

FETÖ ile Adnan Oktar organize suç örgütünün insanların canını yaktığını kaydeden Develioğlu, ailesinin de mağdur olduğunu söyledi.

Örgüt lideriyle çok vakit geçirdiğini belirten Develioğlu, "Onun gerçek yüzünü gördüm. Akli yargılarının normal insan yargısı gibi değil de sapık yargıları olarak çalıştığına birebir de şahit olunca ayrıldım. Suç işlemeye yönelik de ciddi bir meyil gösteriyordu. Ben suç işlemek istemedim. Peşimizi bırakmadı. Ayrıldıktan 17-18 sene sonra bile zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine yakışıklı müritlerini taktı. Bir sürü kendi hileleriyle birtakım şeyler yaptı. Başarıya kavuşmadı ama başarıya kavuşanlardan bazıları burada mağdur olarak yer alıyor." ifadelerini kullandı.

"FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu"

Develioğlu, 1986 yılında üniversite okuduğu zamanlarda örgütle tanıştığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Dini duyguları çok bilmiyorduk. Dini duygularımız kullanılarak, yıllar içinde siyasi başarılar elde ettiğimizi düşünürken örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999'da bu hale getirmişken, bu adam 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korumuş olması dolayısıyla. FETÖ ne zaman devletten çıktı, çıktığı gün de tahkikat başlamış. FETÖ ile her zaman bağlantısı oldu. Kendisi de inkar etmiyor. Biraz önce bu beyanda bulundu. 'Fettullah Gülen beni sever, ben de onu severim.' diye televizyonlarda söylediği sözü var."

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