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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.08.2018 - 08:12, Son Güncelleme:

Adnan Oktar'a kötü haber! Suçüstü yakalandı

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Adnan Oktar'a kötü haber! Suçüstü yakalandı

Adnan Oktar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlıların hesaplarına para yatıran avukat tutuklandı. Soruşturmada zanlıların aileleriyle görüşmelerinin engellendiği ortaya çıktı.

Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan zanlıları cezaevinde ziyaret ederek hesaplarına para yatıran örgüt kasası Kenan Yavuz Y. gözaltına alındı. Oktar grubunun tıpkı FETÖ’nün yaptığı gibi cezaevindeki örgüt üyelerine itirafçı olmamaları için Yavuz Y. aracılığı ile para ve avukat imkânı sağladığı aileleriyle görüşmelerini yasakladığı öğrenildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar soruşturması kapsamında tutuklu zanlıların ailelerin, ‘Çocuklarımız cezaevinde bizimle görüşmüyor. Bizim gönderdiğimiz avukatları kabul etmiyor hatta bizden para bile almıyorlar” yönündeki şikâyet üzerine çalışma başlattı.

CEZAEVLERİNİ TEK TEK DOLAŞMIŞ

Akşam Gazetesi'nden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; Yürütülen soruşturmada, Adnan Oktar grubundan olan bir kişinin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaptığı gibi cezaevlerini tek tek dolaşarak örgüt üyelerine para verdiği, örgüt dışında avukat ve ailelerle görüşmeyin telkininde bulunduğu belirlendi.

10 KİŞİNİN HESABINA PARA YATIRDI

Mali polis, Kenan Yavuz Y.’nin 10 ayrı zanlıyı ziyaret ederek onlara para verdiğini tespit etti. Kenan Yavuz Y. suçüstü yapılarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kenan Yavuz Y. tutuklandı.

Adnan Oktar cezaevine girmeden önce son kez görüntülendi
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