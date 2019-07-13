Adnan Oktar’a 24 suçlama
ADNAN Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma, Oktar’ın 11 Temmuz 2018’de gözaltına alınmasından bir yıl sonra tamamlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 171’i tutuklu 226 şüpheliye, 24 ayrı suç yöneltilen iddianame İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İstanbul 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.
226 şüpheliye yöneltilen 24 suçtan bazıları şöyle: “Siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, hakaret, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kasten adam öldürmeye teşebbüs, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet etmek, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik, suçluyu kayırma.”
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