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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
17.09.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

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"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler

Adnan Oktar Suç örgütüne yönelik 171'i tutuklu 226 sanıklı davanın bugün gerçekleştirilen ilk duruşmasında sanıkların sorgusu yapıldı. Örgütün 2. ismi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer "Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı. Biz namusumuz için yaşarız" derken, örgüt lideri Adnan Oktar “Mehdi olduğum yönünde iddiam kesinlikle olmamıştır. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar” dedi. Oktar, "Seyyidim ben. Peygamberin soyundan olduğum için mehdiye benzerliğim normal. Bu benzerlik belki 100 insanda çıkabilir. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım.” dedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 161 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı.

Adnan Oktar Suç Örgütü davasında dikkat çeken ifadeler

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı. Adnan Oktar'ın savunma yaptığı duruşmadan kareler, çizimlere yansıdı.

"MEHDİ OLDUĞUM YÖNÜNDE BİR İDDİAM OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Adnan Oktar Suç örgütüne ilişkin davada sanık Adnan Oktar’ın savunmasını tamamlamasının ardından, müşteki avukatlarının sorularına geçildi. Bir müşteki avukatı söz alarak Oktar’a, “Mehdi misiniz ya da bu yönde bir iddianız var mı?” diye sordu. Sanık Oktar da, “Yaklaşık 150-200 kere böyle Mehdi olduğum yönünde bir iddiam olmadığını söyledim. Bunu yaptığında küfre gitmiş oluyor insan. Bunu söyleyen insan dinden çıkar. Ömür boyu da böyle bir şey olmadığımı Allah’a yemin ettim” diye cevap verdi.

Müşteki avukatının, “Evli arkadaşlarınıza çocuk yapmayın talimatınız var mı?” sorusu üzerine Oktar, “Kimseye talimatla uğraşacak durumum yok. Onların kendi kanaati. Çocuklar tecavüze uğruyor. Kaçırıyorlar, ırzına geçiyorlar. Onlar da bundan çekindikleri için çocuk yapmıyorlar“ diye cevap verdi.

"YAŞADIĞINIZ LÜKS HAYATI NASIL KARŞILIYORDUNUZ?"

Oktar, bir müşteki avukatının, “Mal beyanınızda aylık gelirinizin 3 bin lira olduğunu söylediniz. Yaşadığınız lüks hayatı, A9 televizyonunun uydu kiralarını nasıl karşılıyordunuz?” sorusu üzerine bir mal varlığı olmadığını belirterek, “Müslümanlıkta velayet sistemi vardır. Zengin fakir biz eşitiz” diye cevap verdi.

“GELENEKÇİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİM YANLIŞ ANLADI”

Avukatların ardından duruşma savcısı, Oktar’a sorularını yöneltti. Savcı’nın “A9 kanalına ‘Mehdi zaten mehdi olduğunu söylemez’ diyorsunuz ama yayınlarınızda kendinizin mehdi olduğunu ima ediyorsunuz. Bunları örgütü diri tutmak için mi söylüyorsunuz?” şeklindeki sorusu üzerine Oktar, “Ben burada dürüst davranıyorum. Seyyidim ben. Peygamberin soyundan olduğum için bu normal. Bu benzerlik belki 100 insanda çıkabilir. Mehdi olsam sarık cübbeyle çıkardım. Eğlenen insanların da dekolteli hanımların da Müslüman olacağını göstermek istiyordum. Yoksa ben oynamaktan çok rahatsızım. Bazı gelenekçi Müslüman kardeşlerim bunu yanlış anladı” dedi.

Adnan Oktar'ın savunmasının ardından örgütün 2. ismi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer'in savunmasına geçildi.

"MERYEM ANA'YA İFTİRA ATILDIĞI GİBİ BİZE DE İFTİRA ATILDI"

Örgüt oldukları iddiasını kabul etmeyen Ürer, "Sözde örgütün 2 numarası olmama rağmen 90 kişiyle hiç karşılaşmadım. 54 sanığın ismini hiç bilmiyorum. Allah Adnan Oktar'dan razı olsun, Allah yolunda bir hayat yaşamama vesile olduğu için. Meryem Ana'ya iftira atıldığı gibi bize de iftira atıldı. Biz namusumuz için yaşarız" dedi.

Sürekli olarak kendilerine komplolar kurulduğunu savunan Ürer, bu komplolardan aklandıklarını söyledi.

Evrim Teorisi'ni yerle bir eden çalışmalarla yurt dışında dikkatleri üzerlerine çektiklerini söyleyen Ürer, 15 aydır hiçbir suçu olmadan tutuklu olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmedi.

Bazı müştekilerin aralarında uzun zaman kaldığını, sonradan ayrıldığını söyleyen Ürer, onlara yönelik şantaj girişiminde bulundukları yönündeki suçlamaları da kabul etmedi.

Ürer, 2016 yılında FETÖ bağlantısı nedeniyle kapatılan rotahaber.com isimli sitede 2012 yılında yazarlık yaptığını hatırlatarak, "Yazarlık yaptığım tarihte FETÖ suç örgütü olarak görülmüyordu. Zaten bu site de 2016 yılında kapatıldı" dedi.

"Mehdiyeti anlatmak Mehdilik iddiasında bulunmak demek değildir" diyen Ürer, "Sayın Adnan Oktar defalarca A 9 televizyonunda Mehdi olmadığını anlattı. Adnan Bey'in aynaya bakıp anlattığı Mehdilik özellikleri yeşil gözlü siyah saçlı. Her yeşil gözlü Mehdi değildir. 'Evet ben de yeşil gözlüyüm, siyah saçlıyım. Evet bu özellikleri taşıyorum, ama bu özellikleri taşıyan herkes Mehdi olmaz' diyordu. 'Mehdi, kendisinin Mehdi olmadığını söyler' diyordu" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ürer'e, "Aynaya bakıp kendisini tanımlıyor. Siz onun Mehdi olduğuna inanıyor musunuz" sorusuna, "Hayır" diyerek yanıtladı.

Duruşmaya yarın sabah devam edilecek

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor. İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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