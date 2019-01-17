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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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17.01.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Adnan Oktar soruşturmasında çözülme başladı! Sırada iki kişi daha var

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Adnan Oktar soruşturmasında çözülme başladı! Sırada iki kişi daha var

Çökertilen Adnan Oktar suç örgütünde çözülme sürüyor. Örgütün tehditlerine boyun eğmeyen 4 tutuklu daha itirafçı oldu. Daha önce itirafta bulunan Beril Koncagül ile Çağla Teker tahliye edildi.

Çökertilen Adnan Oktar suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanan 4 sanık daha itirafçı oldu. İtirafçılardan Beril Koncagül ve Çağla Teker itiraflarının ardından Bursa Cezaevi'nden tahliye edildi. Sırada iki itirafçı daha var. İtirafçılar, tutuklu Oktar'ın ve örgütün bazı üst düzey isimlerinin itirafçı olmamaları için cezevindeki şüphelilere tehdit ve şantaj içerikli mektuplar gönderdiğini açıkladı.

İTİRAFÇI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre; Örgüt içerisindeki 'Bacılar' grubunda yer alan Koncagül ve Teker, örgüt hakkında kara para aklama, çocuklara cinsel istismar, şiddet, tehdit ve şantaj konuları ile ilgili 10 yılda şahit olduklarını anlattı. Koncagül ve Teker'le birlikte dosyadaki itirafçı sayısı 32'ye yükseldi. Daha önce de Ayça Pars, Fatih Doğan, Ece Koç, Serdar Dayanık ve Murat Develioğlu itirafçı olmuş, örgütle ilgili bildiklerini anlattıktan sonra cezaevinden tahliye edilmişlerdi.

ÜÇÜNCÜ KÖPRÜYÜ BİLMİYORDU

İddiaya göre; kara yoluyla Bursa'dan İstanbul'a getirilen Koncagül, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerken kendisine eşlik eden polise "Boğaz'a bir köprü daha yapılmış" dedi. Bu ifade, örgütte oldukları sürede hayatları ve özgürlükleri kısıtlanan, internet kullanmalarına izin verilmeyen ve kontrol altında tutulan örgüt üyelerinin yaşamdan nasıl soyutlandığını gösterdi. İlk operasyonda örgütün lideri Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 şüpheli, 2. ve 3. dalga operasyonlarda ise 9 şüpheli tutuklanmıştı. Koncagül ve Teker etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verdiği için tahliye edilmişti.

Adnan Oktar bunu hiç beklemiyordu Beril Koncagül de itirafçı oldu
Adnan Oktar bunu hiç beklemiyordu! Beril Koncagül de itirafçı oldu
 

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